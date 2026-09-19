„TransInvest“ sutriuškino „Žalgirį“ ir pakilo į trečią turnyrinės lentelės vietą

Prieš dvikovą žalgiriečiai turėjo 44 taškus, o ketvirtoje vietoje buvę varžovai – 42. Po šio rezultato „TransINVEST“ aplenkė Vilniaus ekipą ir pakilo į trečiąją poziciją.
Palyginti su ankstesnėmis rungtynėmis, „Žalgirio“ starto sudėtyje buvo trys pasikeitimai. Nuo pirmųjų minučių žaidė Grigore Turda, Dominikas Franke ir Marko Capanas. Dėl surinktų kortelių komandai negalėjo padėti Petaras Bosančičius, dėl traumos – Nikola Petkovičius.
Jau pirmąją minutę pavojingai atakavo šeimininkai – Stefanas Miloševičius smūgiavo virš vartų. 5 minutę po standartinės situacijos galva virš vartų mušė Edvinas Girdvainis.
Kitoje aikštės pusėje nedaug trūko M. Capanui, kad jis pasiektų į baudos aikštelę siųstą kamuolį.
33 minutę po kampinio ir pakartotinio perdavimo galva smūgiavo Eedvinas Kloniūnas, kamuolys skriejo pro šalį.
41 minutę „TransINVEST“ išsiveržė į priekį. Xabi Auzmendi iš maždaug 20 metrų dešinėje aikštės pusėje pasiuntė kamuolį į viršutinį vartų kampą.
Per pirmojo kėlinio pridėtą laiką galimybę išlyginti rezultatą turėjo Nemanja Mihajlovičius, tačiau jo smūgį atrėmė vartininkas Igoris Mostovei.
Antrojo kėlinio pradžioje šeimininkai padidino persvarą. 50 minutę Danny Lupano prarado kamuolį, o „TransINVEST“ surengė greitą kontrataką. S. Miloševičius baudos aikštelėje suklaidino gynėją ir smūgiavo tiksliai – 2:0.
55 minutę rezultatas tapo 3:0. Po X. Auzmendi perdavimo iš krašto kamuolį į vartus nukreipė Mykola Musolitinas.
Po keturių minučių progą susikūrė žalgiriečiai. Po Mato Vareikos sukurto epizodo kamuolys baudos aikštelėje teko Stanislavui Bilenkiui, tačiau puolėjui nepavyko tinkamai pataikyti į kamuolį.
74 minutę „Žalgiris“ turėjo gerą galimybę sušvelninti atsilikimą. P. Golubickas smūgiavo iš arti, tačiau I. Mostovei atrėmė jo bandymą.
Per likusį rungtynių laiką rezultatas nepasikeitė – „Žalgiris“ išvykoje pralaimėjo 0:3.
Kitas rungtynes žalgiriečiai žais spalio 10 dieną. Savo stadione Vilniaus komanda priims Marijampolės „Sūduvą“.
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