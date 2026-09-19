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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

65 proc. apklaustų suaugusiųjų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja

2026-09-19 18:45 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-19 18:45
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Du trečdaliai (65 proc.) apklaustų suaugusių šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja kiek daugiau nei ketvirtadalis (27 proc.) respondentų, rodo naujausia Eltos užsakymu atlikta „Baltijos tyrimų“ apklausa. 

Ruduo sostinėje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Du trečdaliai (65 proc.) apklaustų suaugusių šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja kiek daugiau nei ketvirtadalis (27 proc.) respondentų, rodo naujausia Eltos užsakymu atlikta „Baltijos tyrimų“ apklausa. 

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Rugpjūčio pabaigoje atlikto tyrimo duomenys rodo, kad lyginant su liepos mėnesį atliktu tyrimu, 7 procentiniais punktais sumažėjo gyventojų, kurie pastebi padėties šalyje gerėjimą. Liepą taip teigė manantys 34 proc. respondentų. 

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Lyginant su apklausa, atlikta praėjusį rugpjūtį, matyti, kad šiuo metu neigiamai situaciją šalyje vertina tokia pat dalis, kaip ir prieš metus (65 proc.), o per metus 5 procentiniais punktais sumažėjo pastebinčių pokyčius į gerąją pusę bei tokia pat dalimi padaugėjo atsakiusių, kad reikalai Lietuvoje paskutiniu metu nei gerėja, nei blogėja. 

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Kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu iš esmės gerėja, dažniau mano jaunimas iki 30 metų (41 proc. nurodė, kad gerėja), didmiesčių gyventojai (35 proc.), respondentai su aukštuoju išsilavinimu (36 proc.) bei su didžiausiomis – virš 2,5 tūkst eurų – šeimos pajamomis per mėnesį (32 proc.), vadovai (38 proc.) bei besimokantis jaunimas (49 proc.), dešiniųjų pažiūrų respondentai (32 proc.). 

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Tuo metu, kad reikalai šalyje blogėja, dažniau mano vyresni nei 50 metų žmonės (70 proc. nurodė, kad situacija blogėja), gyvenantys kaime (76 proc.), darbininkai ir ūkininkai (72 proc.). 

Be to, 8 proc. apklaustųjų nurodė neturintys nuomonės šiuo klausimu. 

Labiausiai nepatenkinti „aušriečių“, optimistiškiausi – liberalų rinkėjai

Apklausos duomenys rodo, kad labiausiai dabartine padėtimi šalyje yra nepatenkinti Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamos opozicinės „Nemuno aušros“ rinkėjai (87 proc. iš jų mano, kad padėtis šalyje paskutiniu metu krypsta į blogąją pusę). 

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Santykinai didžiausi optimistai yra Viktorijos Čmilytės-Nielsen vedamo Liberalų sąjūdžio rėmėjai – 42 proc. iš jų mano, kad padėtis šalyje paskutiniu metu gerėja. 

Taip pat – Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos Lietuvos socialdemokratų partijos (39 proc.) bei Virginijaus Sinkevičiaus vedamos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ (36 proc.) rėmėjai.

Apklausa vyko 2026 m. rugpjūčio 20 – 31 dienomis. Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausta 1019 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių), apklausa vyko 107 atrankos taškuose. Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.

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gustas
gustas
2026-09-19 19:30
...aš gyvenu gerai ir stabiliai...P.S....gal kas žinot, nuo kelintos val. Carite pietūs?...
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lnds
lnds
2026-09-19 20:19
Ji blogėja nuo Kryžkalnio, ir 1993m. kai kolaborantų banda užgrobė valdžia Lietuvoje, dar niekada LR nebuvo tokia nesaugi.
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MELAS
MELAS
2026-09-19 20:24
Labiausiai "patenkinti" tėvų išlaikytiniai.... - ir jau senai, dar nuo litų laikaų, vienas jaunuolis džiaugesi , kad Vilniuje gali gyventi už 120 litų...
AŠ NIEKADA už tiek nebūčiau pragyvenęs su ŠEIMA ir ne pas tėvus...
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