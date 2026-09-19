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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Be staigmenų: LFF futsal supertaurės finale susikaus „Kauno Žalgiris“ ir „Akmenės kraštas“

2026-09-19 20:30 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-19 20:30
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Naujojoje Akmenėje šeštadienį startavusiame 2026 metų LFF Supertaurės turnyre pergales iškovojo bei kelialapius į finalą pelnė titulą ginantis „Kauno Žalgiris“ ir praėjusiame sezone sidabrą šalies pirmenybėse iškovojęs „Akmenės kraštas“.

„Kauno Žalgiris“ (futsal) | Organizatorių nuotr.

Naujojoje Akmenėje šeštadienį startavusiame 2026 metų LFF Supertaurės turnyre pergales iškovojo bei kelialapius į finalą pelnė titulą ginantis „Kauno Žalgiris“ ir praėjusiame sezone sidabrą šalies pirmenybėse iškovojęs „Akmenės kraštas“.

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Pirmajame pusfinalyje į kovą stojo „Kauno Žalgiris“ ir iš pagrindų pasikeitęs Mažeikių VIP klubas. Nepaisant nuo susitikimo pradžios pasiūlytos kietos kovos, žemaičiai sugebėjo atsilaikyti mažiau nei pusę kėlinio. Tuomet per vieną minutę kauniečiai varžovus baudė dukart, o per 40 minučių susikrovė persvarą 5:1.

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Iš pradžių po idealaus Klauso Andersono Ferreiros perdavimo pasižymėjo Bryanas Rivera, netrukus, pabėgęs nuo varžovų, kamuolį į tinklą siuntė pats K. Andersonas Ferreira.

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Net ir po tokio nokdauno VIP ieškojo galimybių sugrįžti į rungtynes, tačiau kauniečiai visur buvo šiek tiek greitesni. Iki pertraukos jie pelnė ir trečiąjį įvartį, kai iš kelių metrų fantastišku smūgiu į vartų devyniukę pasižymėjo Vinicius Carvalho.

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Antrasis kėlinys nuo pirmojo pernelyg nesiskyrė. Ir toliau komandos pasižymėjo kietu žaidimu, o sužaidus kiek daugiau nei tris minutes, Eduardo Bruno Fernandes Kauno komandos persvarą padidino iki 4:0.

Dar neįpusėjus antrajam kėliniui, pagaliau, savo žodį tarė ir VIP, kai pasižymėjo Danielis Araujo, tačiau po kelių minučių V. Carvalho užfiksavo dublį bei savo atstovaujamai komandai sugrąžino keturių įvarčių pranašumą.

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Per likusį laiką, net tada, kai VIP vartininką pakeitė penktu aikštės žaidėju ar tuomet, kai po Aivaro Bagočiaus pašalinimo mažeikiškiai liko mažumoje, rezultatas nepasikeitė ir „Kauno Žalgiris“ užtikrintai žengė į dar vieną finalą.

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Antrojo pusfinalio porą sudarė praėjusio sezono prizininkai „Akmenės kraštas“ ir Vilkaviškio „Bruklinas“. Nepaisant didžiulio vietos gerbėjų palaikymo, susitikimo pradžioje iniciatyva priklausė „Bruklinui“. Pastarosios komandos legionierius Bruno Jardielis jau 26 dvikovos sekundę galėjo vilkaviškiečius išvesti į priekį.

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Po kelių minučių žaidimas išsilygino, o pirmojo įvarčio teko laukti beveik 14 minučių. Vietinės publikos džiaugsmui, tas įvartis priklausė „Akmenės krašto“ legionieriui Fabio Souzai.

Vos tik prasidėjus antrajam kėliniui, šeimininkai pasinaudojo dar viena varžovų klaida gynyboje ir po Francisco Gustavo tikslaus smūgio nuo virpsto skirtumą padvigubino.

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Likus žaisti septynias minutes, „Bruklinas“ vartininką pakeitė penktu žaidėju, visgi, vos po keliolikos sekundžių tai kainavo trečią praleistą įvartį. „Akmenės krašto“ vartininkui Jaroslavui Jarovenkai perėmus kamuolį, jis per visą aikštę nestipriu smūgiu pasiuntė jį į tinklą.

Laikrodžiui pradėjus skaičiuoti paskutines keturias minutes, prasidėjo tikra įvarčių pasiutpolkė. Vos per 30 sekundžių buvo buvo įmušti trys įvarčiai. Iš pradžių skirtumą sušvelnino Wellissonas Sousa, tačiau netrukus komandas ir vėl skyrė trijų įvarčių skirtumas. Šįsyk, pasinaudojęs varžovų klaida, pasižymėjo Stivenas Cardenas. „Bruklino“ tai netenkino ir po keliolikos sekundžių Juanas Teves Campelo priartino savo komandą iki 2:4.

Per likusį laiką rezultatas nepasikeitė, o tai reiškia, sekmadienį finale varžysis „Kauno Žalgiris“ ir „Akmenės kraštas“ (17 val.), o prieš tai VIP ir „Bruklino“ laukia akistata dėl trečiosios vietos (14 val.).

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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