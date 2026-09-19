Saba Mamacašvili jau ne Lietuvoje?

Nuomos pagrindais į Lietuvos sostinę metų pradžioje atvykęs ir vienu brangiausiu lygos žaidėju tapęs gynėjas trečiadienio rungtynėms su „Kauno Žalgiriu“ jau nebuvo registruotas. Stadione tąsyk jis pasirodė be „Žalgirio“ atributikos. Futbolininkas ne tik neregistruotas ir šio vakaro rungtynėms su „TransINVEST“, tačiau Galinės kaimo stadione jis, apskritai, nepastebėtas.
Priešsezoninėse rungtynėse kartvelas buvo vienas „Žalgirio“ geriausių žaidėjų, tačiau prasidėjus oficialiems mačams, jis dažniau pasižymėdavo klaidomis nei rezultatyviais veiksmais. Per 19 Toplygos rungtynių S. Mamacašvili atliko vieną rezultatyvų perdavimą ir užsidirbo tris geltonas korteles.
Komandos vyriausiuoju treneriu tapus Andriui Skerlai, gynėjui buvo liepta susitvarkyti su antsvoriu. Tačiau net ir numetęs svorio, trenerio pasitikėjimo futbolininkas sulaukdavo itin retai.
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