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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Tottenham“ nutraukė įvarčių badą, tačiau namuose nusileido „Aston Villa“

2026-09-19 16:43 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-19 16:43
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Londono „Tottenham“ komanda Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 2:3 nusileido „Aston Villa“ futbolininkams.

Rungtynių akimirka | EPA / DANIEL HAMBURY nuotr.

Londono „Tottenham“ komanda Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 2:3 nusileido „Aston Villa“ futbolininkams.

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Micky van de Venui po skaudaus smūgio į veidą siekiant sustabdyti kraujavimą buvo suteikiama medicininė pagalba. Pastarasis buvo laikinai priverstas palikti aikštę.

Kiekybiniu pranašumu pasinaudojęs Johanas Manzambi tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Aston Villa“ į priekį 1:0.

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Nicolas Jacksonas sužaidus kiek daugiau nei valandą pasitaisęs kamuolį pasiuntė jį į vartų tinklą ir padvigubino pranašumą 2:0.

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Emiliano Buendia nuostabiu smūgiu nepaliko šansų vartininkui ir šio susitikimo rezultatas tapo triuškinamas 3:0.

Po keitimo aikštėje pasirodęs Conoras Gallagheris nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir sušvelnino rezultatą 1:3.

Janas Paulas van Hecke rungtynių pabaigoje standartinės situacijos metu tiksliu smūgiu galva dar labiau sumažino skirtumą 2:3.

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Tai buvo pirmieji „Tottenham“ komandos pelnyti įvarčiai šiame sezone „Premier“ lygoje.

J. Manzambi tapo antruoju futbolininku, pelniusiu įvartį ir atlikusiu rezultatyvų perdavimą pirmosiose „Premier“ lygos rungtynėse, kai pradėjo jas startinėje sudėtyje, vilkint „Aston Villa“ marškinėlius nuo Kevino Phillipso prieš „Bolton Wanderers“ 2005 m. rugpjūčio mėn.

„Tottenham“ pralaimėjo „Premier“ lygoje savo 50 iš 141 rungtynių, tiek pat pralaimėjimų „Arsenal“ patyrė per 382 aukščiausiosios lygos rungtynes „Emirates“ stadione.

Highlights via DasFootball

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