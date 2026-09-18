„Manchester United“ supertalentas JJ Gabrielis nori palikti klubą ir keltis į „Barcelona“

J. Gabrielis šiuo metu vis dar yra registruotas „United“, o klubas atmetė jo prašymą nedelsiant išregistruoti futbolininką. Mančesterio ekipa taip pat bando įtikinti talentą likti klube.
Situacija paaštrėjo po to, kai J. Gabrielis nebuvo įtrauktas į Čempionų lygos A sąrašą. Tuo metu „United“ planavo jį įtraukti į komandos sudėtį lygos taurės rungtynėse su „Brighton“, tačiau futbolininko šeima prieš pat mačą paprašė nutraukti galiojančius įsipareigojimus.
J. Gabrielis šį sezoną įspūdingai pasirodė jaunimo komandoje. UEFA jaunimo lygoje jis neseniai pelnė hat-tricką prieš „Sabah“, o „Premier League 2“ pirmenybėse yra įmušęs du įvarčius ir atlikęs du rezultatyvius perdavimus. Praėjusį sezoną jis tapo jauniausiu „United“ Jimmy Murphy metų jaunuoju žaidėju bei yra laikomas talentingiausiu akademijos žaidėju per pastaruosius metus.
15-metis futbolininkas sulaukia dėmesio ne tik iš „Barcelona“. Jo situacija stebima Madrido „Real“, PSG, Miuncheno „Bayern“ ir kelių Anglijos klubų. „Real“ šiuo metu taip pat laikomas vienu iš pagrindinių kandidatų jį įsigyti.
J. Gabrielis spalio 6 dieną švęs 16-ąjį gimtadienį. Jo tėvas yra airis, todėl futbolininkas turi teisę į Airijos pasą, kuris galėtų palengvinti persikėlimą į Europos klubą.
„United“ treneris Michaelas Carrickas po lygos taurės rungtynių pabrėžė, kad dėl vos 15 metų turinčio futbolininko situacijos reikia elgtis atsargiai ir pirmiausia atsižvelgti į jo gerovę.
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