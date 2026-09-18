500 krokodilų gyvenamoje upėje vyks olimpinės lenktynės: „Tai net nėra didžiausia problema“

Neseniai Ficrojaus upė praėjo techninį vertinimą ir buvo pripažinta tinkama bei saugia vieta aukščiausio lygio sportininkų varžyboms.
Vis dėlto šioje upėje gyvena apie 500 sūriavandenių krokodilų, kai kurie jų gali užaugti iki keturių metrų ilgio. Nors jų pasirodymas upėje nėra retenybė, per daugiau nei 40 metų valstijos valdžios dokumentuose neužfiksuota nė vieno šių roplių išpuolio prieš žmogų.
Tiesa, krokodilai, pasirodo, nėra pagrindinis susirūpinimą keliantis dalykas. Daugiausia diskusijų sukėlė sąžiningų varžybų sąlygų užtikrinimas. Ficrojaus upė yra natūralus vandens telkinys, todėl joje yra posūkių ir natūralių srovių, kurios, dalies irklavimo specialistų nuomone, gali suteikti pranašumą tam tikrose trasos vietose plaukiantiems sportininkams.
Triskart olimpinis irklavimo čempionas australas Drew Ginnas taip pat išreiškė abejonių dėl galimų potvynių bei trasos sąlygų.
„Asmeniškai Australijos gyvūnų nebijau, nors niekada nesu turėjęs krokodilo šalia savęs. Esu tikras, kad visi sportininkai irkluotų greičiau. Tai yra vienas iš susirūpinimą keliančių dalykų, tačiau tikrai ne pats svarbiausias. Vis dėlto apie tai buvo kalbama nuo pat pradžių“, – BBC sakė D. Ginnas.
Vokietijos irklavimo federacijos prezidentas Moritzas Petri taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Rokhamptonas yra maždaug 600 kilometrų nuo Brisbano. Sporto atstovams kilo klausimų, ar tokioje vietoje organizuojamos varžybos būtų tvarios. Kvinslando premjeras Davidas Crisafulli į kritiką reagavo itin griežtai. Jis pareiškė, kad dalis kritikų esą nenori vykti į regioninę Kvinslando dalį.
„Būkime atviri, pažvelkime giliau ir pavadinkime tai tikruoju vardu. Mus bando spausti vien todėl, kad kažkas nenori vykti į regioninę Kvinslando dalį. Tai nėra teisinga“, – sakė D. Crisafulli.
Sporto atstovai pabrėžė, kad jų nuogąstavimai nėra susiję su tuo, ar varžybos vyksta mieste, ar regione.
„Tai susiję su tuo, kas geriausia mūsų sportininkams, kurie ketverius metus treniruosis ir svajos tapti olimpiniais čempionais“, – teigė M. Petri.
Galutinį sprendimą dėl Ficrojaus upės tinkamumo priėmė Pasaulio irklavimo federacija ir Tarptautinis olimpinis komitetas (IOC). Ketvirtadienį jie patvirtino upę po techninio vertinimo, kurį atliko inžinerijos įmonė ir žaidynių infrastruktūros institucija. Ekspertai įvertino upės dugną, numatomą varžybų trasą, vandens sroves, vandens lygį bei tikėtinas oro sąlygas olimpinių žaidynių metu.
Įdomu tai, dar 2025 metais pačios Kvinslando valstijos vyriausybės užsakytame tyrime buvo padaryta išvada, kad ši vieta netinkama. Tuomet geriausia alternatyva laikyta Sidnėjaus trasa, kurioje vyko 2000 metų olimpinių žaidynių irklavimo varžybos.
Dabar Ficrojaus upės projektui dar reikės įveikti galutinį vertinimą, kuriame bus analizuojamas trasos dizainas, projekto ekonominė nauda ir ilgalaikė įtaka vietos bendruomenei. Kadangi galutinį sprendimą priims valstijos vyriausybė, mažai tikėtina, kad projektas šiame etape bus atmestas.
Tiesa, diskusijos dėl to, ar Rokhamptonas yra tinkama vieta didelėms investicijoms į irklavimo infrastruktūrą, tikriausiai tęsis. Taip pat kyla klausimų, ar miestas galės priimti didelį lankytojų srautą 2032 metais.
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