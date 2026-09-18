Lukošiūtė ir Blomqvist žengė į ITF moterų dvejetų turnyro finalą

Lietuvė su porininke strigo mačo pradžioje (0:3), bet vėliau įsibėgėjo ir laimėjo net 6 geimus iš eilės. Antrojo seto pradžioje A. Lukošiūtė su C. Blomqvist iššvaistė 2 geimų persvarą (3:1, 3:3). Aštuntajame geime jos atitrūko dar kartą ir šį sykį persvaros neišbarstė.
A. Lukošiūtė ir C. Blomqvist pelnė 515 JAV dolerių bei po 10 WTA dvejetų reitingo taškų. Finale jos bandys įveikti turkę Irem Kurt ir kinę Lan Mi.
Vienetų varžybų starte 25-erių A. Lukošiūtė (WTA-503) 5:7, 2:4 atsiliko nuo kazachės Jekaterinos Dmitričenko (WTA-1081) ir atsisakė tęsti mačą. Dvikova truko 2 valandas 3 minutes. A. Lukošiūtei atiteko 147 JAV doleriai.
33-ejų Iveta Dapkutė (WTA-843) vienetų varžybų ketvirtfinalyje tik po 2 valandų 38 minučių dramos 6:7 (5:7), 6:7 (1:7) nusileido pirmajai turnyro raketei kinei Lan Mi (WTA-427). I. Dapkutė pelnė 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius.
ITF serijos moterų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
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