Iveta Dapkutė po atkaklios kovos Tunise nusileido favoritei

Pirmajame sete lietuvė ilgai vijosi varžovę (1:4, 2:5), kol devintajame geime galiausiai laimėjo kinės padavimų seriją. I. Dapkutė sugebėjo išplėšti pratęsimą, bet jame nė karto neišsiveržė į priekį.
I. Dapkutė panašiai gelbėjosi ir antrajame sete (3:5, 5:5) bei vėl išplėšė pratęsimą. Jame lietuvė pelnė pirmąjį tašką, o tada pralaimėjo atkarpą 0:7.
I. Dapkutė pelnė 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius.
Turnyre taip pat žaidžia 25-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-503).
ITF serijos moterų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
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