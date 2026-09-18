Janulis pasižymėjo įvarčiu USHL, Juknos ekipa iškovojo pergalę

Dovydo Juknos atstovaujama „Fargo Force“ ekipa namuose 2:1 pranoko Grin Bėjaus „Gamblers“. Lietuvis atliko 1 smūgį į vartus.
„Cedar Rapids RoughRiders“ (4 tšk.) pirmauja Rytų konferencijoje. „Fargo Force“ (2) Vakaruose pakilo į 3-ią vietą tarp 8 ekipų.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje „LHC Academy“ be Beno Andrejausko namie 3:0 įveikė Tado Šližio atstovaujamą Ženevos „Futur Hockey“ ekipą. T. Šližys nepasižymėjo.
„LHC Academy“ (17 tšk.) užima 2-ą vietą, „Fribourg-Gotteron“ (10) su Danieliumi Čečekovu ir Robertu Dobrinskiu – 5-ą, o „Futur Hockey“ (3) yra paskutinė – 13-a.
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