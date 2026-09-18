PAOK išplėšė pergalę prieš „Partizan“ – Fosteris įmetė pergalingą tritaškį

Pergalę Graikijos komandai lėmė Marcuso Fosterio tritaškis aidint sirenai.
Rungtynėms teisėjavo ir lietuvis Saulius Račys.
Nugalėtojams Cedi Osmanas pelnė 27 taškus (6 atk. kam.), M.Fosteris – 25 (7/10 tritaškiai, 6 atk. kam.), Nazas Mitrou-Longas – 12, Benas Moore‘as – 10, Nikos Chougkazas ir Kyle‘as Alexanderis pridėjo po 8.
Pralaimėjusiems Kevarriusas Hayesas įmetė 18 taškų, Nikola Tanaskovičius – 16, Carlikas Jonesas – 14, Ethanas Thompsonas – 13, Kyle‘as Allmanas – 9 taškus.
Markus Foster je sa zvukom sirene pogodio za pobedu PAOK-a nad Partizanom! ❌#kkp #kkpartizan #paok pic.twitter.com/1XUcKKQgjl— Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs) September 18, 2026
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