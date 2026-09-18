Šarūno Jasikevičiaus „Fenerbahče“ po dramatiškos kovos pralaimėjo prieš „Olympiacos“ Eurolygos Supertaurės pusfinalyje

„Fenerbahče“ kontroliavo mačą pirmoje dalyje ir pirmavo 9 taškais 17-ąją minutę (40:31), bet Eurolygos čempionai sugebėjo užbaigti kėlinį spurtu 12:5, taip priartėdami – 43:45.
Po didžiosios pertraukos Turkijos klubas vėl atitolo – sužaidus 6 minutes dar buvo lygu (61:61), tačiau sekė atkarpa 15:4, kuris leido pirmą kartą įgyti dviženklį pranašumą – 76:65.
Ndiaye owns the airspace. One of his trademarks 😤@Olympiacos_BC pic.twitter.com/Ql7Do5v4pC— EuroLeague (@EuroLeague) September 18, 2026
„Olympiacos“ nesudėjo ginklų ir ketvirtajame ketvirtyje ėmė vytis varžovus – 8 taškai be atsako leido 35-ąją minutę išlyginti rezultatą – 81:81. Ilgai laukti nereikėjo ir netrukus OLY jau buvo priekyje dviem metimais – 90:85. „Fenerbahče“ išlygino rezultatą (90:90), bet Evanas Fournier pataikė, tada Pirėjo ekipa apsigynė, bet pati neužpuolė. Lemiama ataka priklausė „Fenerbahče“ ekipai, bet Tylenas Hortonas-Tuckeris nepataikė, o atkovojus kamuolį puolime, buvo suklysta jį perduodant.
OLY žaidė be traumuoto pagrindinio centro Nikola Milutinovo. Šaras neregistravo lietuvio Igno Sargiūno.
„Olympiacos“: Evanas Fournier 19, Jeanas Montero 13, Donta Hallas 12 (12 atk. kam.), Cory Josephas 10, Tysonas Wardas, Tyleris Dorsey ir Mbaye Ndiaye po 9.
„Fenerbahče“: Shavonas Shieldsas 18 (4/7 tritaškiai), Braxtonas Key 17 (6 atk. kam.), Marcusas Binghamas 10, Wade‘as Baldwinas 9, Talenas Hortonas-Tuckeris ir Willas Clyburnas po 8.
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