Parkeris patvirtino – ASVEL ambicijų neatsisako, o atideda jas metams

Jis teigė, kad ambicijų ASVEL neatsisako – planuoja su trenksmu pasitikti kitą sezoną.
„Manau, kad mes tiesiog šiek tiek mokame už sudaužytus Monako puodus“, – „First Team“ kanalo podkaste teigė T.Parkeris. – „DNCG (Prancūzijos profesionalių klubų finansų kontrolės institucija – Krepsinis.net) nenorėjo prisiimti absoliučiai jokios rizikos su tokio masto projektu. Mūsų investicinis fondas visiškai pritarė mano planams judėti pirmyn.
Niekada nebūčiau viešinęs tų skaičių ar ėmęsis tokių veiksmų, jei viskas nebūtų buvę patvirtinta. Tačiau tokiems projektams užbaigti reikia laiko – būtina sutvarkyti teisinius klausimus, o procese yra tūkstančiai skirtingų detalių. Dėl konkrečių garantijų, kurių pareikalavo DNCG, nespėjome visko užbaigti laiku, todėl negalėjome įgyvendinti iš pradžių suplanuoto biudžeto.
Buvo apmaudu, nes esu viso proceso priešakyje, todėl mano pavardė iškart atsiduria visų lūpose. Tačiau aš visada svajoju plačiai – nesu sukurtas mąstyti taip, kaip visi kiti. Jei didysis projektas atidedamas metams, belieka žengti žingsnį atgal, kad galėtumei sugrįžti dar stipresnis. Nepaisant viso triukšmo, vis tiek turime 6 mln. eurų daugiau nei praėjusiais metais, o mūsų 25 mln. eurų biudžetas yra didžiausias Prancūzijos krepšinio istorijoje“, – sakė jis.
T.Parkeriui skaudu, kad vis tik nepavyko suvienyti jėgų su Sylvainu Francisco.
„Sylvainas viso šio proceso metu buvo neįtikėtinas, – pasakojo treneris. – Jis iš tiesų tikėjo mano projektu ir norėjo grįžti į Prancūziją, kad padėtų kelti šalies krepšinio lygį. Mes abu turėjome lygiai tą pačią svajonę – išvysti Prancūzijos klubą, laimintį Eurolygą. Buvo nepaprastai sunku paskambinti jam ir pasakyti, kad viskas nukeliama metams.“
Prancūzas sulaukė klausimo apie savo kaip trenerio propaguojamą stilių.
„Mano, kaip trenerio, stilius laikui bėgant dar susiformuos, tačiau tikrai norime žaisti greitą, šiuolaikišką ir žiūrovams patrauklų krepšinį. Kartu noriu laimėti, o mes žinome, kad be gynybos laimėti neįmanoma. Bus šiek tiek Popovičiaus, šiek tiek Vincent'o Collet, tačiau iš esmės visa tai bus pritaikyta prie mano paties DNR ir šiuolaikinio krepšinio. Dabartinių žaidėjų fiziniai duomenys lemia tai, kad žaidimas šiandien yra gerokai greitesnis ir aukštesnis nei tada, kai karjeros pradžioje žaidžiau pats“, – sakė jis.
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