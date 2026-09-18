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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos WU-15 rinktinė metė rimtą iššūkį Vengrijos bendraamžėms

2026-09-18 15:02 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-18 15:02
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Lietuvos merginų iki 15 metų futbolo rinktinė ketvirtadienį pratęsė pasirodymą Slovėnijoje vykstančiame UEFA „Development“ turnyre.

Lietuvos WU-15 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos merginų iki 15 metų futbolo rinktinė ketvirtadienį pratęsė pasirodymą Slovėnijoje vykstančiame UEFA „Development“ turnyre.

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Antrame susitikime Domo Paulausko auklėtinės panaikino dviejų įvarčių deficitą ir per pagrindinį laiką sužaidė lygiosiomis 2:2 su Vengrijos bendraamžėmis.Varžovės pelnė papildomą tašką po baudinių serijos, kurioje jos buvo taiklesnės rezultatu 3:2.

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Ketvirtadienio rungtynėse vengrės įgijo vieno įvarčio persvarą įpusėjus pirmajam kėliniui, o 70 minutę padvigubino savo persvarą.

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Lietuvaitės sušvelnino skirtumą Odrės Kaušaitės taikliu smūgiu 80 minutę. Per teisėjos pridėtą laiką mūsiškės džiaugėsi išlyginamuoju įvarčiu, kurį įmušė Andrėja Tamošauskaitė.

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Pagal turnyro reglamentą, sužaidus lygiosiomis iškart buvo paskirta baudinių seriją. Lietuvių komandos gretose taiklius smūgius atliko Mėja Grikšaitė ir Dominyka Petrauskaitė, o vengrių trys smūgiai pasiekė tikslą.

Šis UEFA „Development“ turnyras yra skirtas jaunoms žaidėjoms įgauti tarptautinės patirties, jo pagrindinis principas – visos komandos futbolininkės turi gauti panašų žaidybinį laiką. Primename, kad pirmoje dvikovoje lietuvaitės 1:3 neprilygo Slovėnijos ekipai, o turnyrą užbaigs sekmadienį rungtynėmis su Bosnijos ir Hercegovinos komanda.

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Merginų U15 rinktinių UEFA „Development“ turnyro statistika

Lietuva – Vengrija 2:2 (0:1), po baudinių 2:3;

Čatežo futbolo aikštė, teisėja – Anemari Turk (Slovėnija);

Įvarčiai: 80 min. Odrė Kaušaitė, 90+3 min. Andrėja Tamošauskaitė (Lietuva); 31 min. Csenge Virág Szakál, 70 min. Lujza Loss (Vengrija);

Įspėta: 40 min. Emėja Beniušytė (Lietuva);

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Ugnė Ivanauskaitė (60 min. Emilija Sasnauskaitė), Beatričė Sinkevičiūtė (77 min. Alicija Račkauskaitė), Liepa Papievytė, Gerda Murauskaitė (77 min. Melisa Šaltenė), Olivia Valiukevicius (60 min. Emilė Bendoraitytė), Karolina Mažūnaitė (60 min. Ieva Bendikaitė), Andrėja Tamošauskaitė, Odrė Kaušaitė, Dominyka Petrauskaitė, Emėja Beniušytė (76 min. Auksė Lapeikaitė), Mėja Grikšaitė. Atsargoje: Melisa Šaltenė, Ema Kiseliauskaitė, Milana Vasiljeva, Adelė Baranauskaitė.

Likęs Lietuvos rinktinės rungtynių tvarkaraštis

Rugsėjo 20 d. (sekmadienis)

11:00 val. Bosnija ir Hercegovina – Lietuva

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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