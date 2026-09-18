Sudėtį Tautų lygai pristatęs Edgaras Jankauskas: „Niekas čia pergalių neatiduos“

Primename, kad šiame lange lietuviai sužais trejas Tautų lygos rungtynes ir vieną kontrolinį susitikimą su Andoros futbolininkais.
E. Jankausko pristatytame sąraše yra vienas naujas veidas – Italijoje rungtyniaujantis jaunasis Adrianas Lickūnas.
„Sudėtis, kaip visada, sudaryta iš geriausią formą šiuo metu turinčių žaidėjų. Jeigu lygintume su praėjusiu langu, kuriame turėjome labai daug netekčių, dabar yra dešimt seniai matytų veidų, taip pat turėsime naujoką. A. Lickūnas yra jaunas, labai įdomus, atletiškas vaikinas, kuris jau debiutavo „Serie B“ čempionate, kuris yra labai aukšto lygio atletiškumo ir taktikos prasme. Manau, pats metas tokio amžiaus vaikinus, kurie jau yra integruoti į vyrų futbolą, pamatyti ir Lietuvos futbolo rinktinėje. Pasikartosiu, mano manymu, tai yra geriausią formą šiuo metu turintys žaidėjai“, – akcentavo rinktinės treneris.
Šiame lange rinktinei teks sužaisti net ketverias rungtynes, tačiau treneris teigė tam buvęs pasiruošęs ir dėl to į stovyklą sukvietė daugiau žaidėjų.
„Nebus lengva, bet toks yra reglamentas, dėl to mes turėsime 23 aikštės žaidėjus. Mums tai bus šioks toks galvosūkis, kaip rotuoti, kad nenualintume žaidėjų, nes sužaisti dvejas rungtynes iš eilės galime, tą fizinė forma leidžia, bet trejas ar ketverias yra daug sunkiau. Rotuosime, dėliosime, žiūrėsime, kad būtų priimti teisingiausi sprendimai“, – kalbėjo E. Jankauskas.
Nors šiame lange teks kautis su sąlyginai žemesnio rango varžovais, nei buvo žaidžiama pastaruoju metu, treneris akcentavo, jog lengvų pergalių niekas vis tiek neatiduos.
„Mūsų tikslas, su kokia komanda bežaistume, yra tas pats – pergalė, geras žaidimas, jo tobulinimas, atsidavimas, aistra. Visi šie komponentai visada turi būti nepriklausomai nuo to, su kokiu varžovu žaisime.
Tikrai žinau, kad čia lengvų rungtynių nebus ir niekas pergalių neatiduos. Čia pagrindinė žinutė visiems: mūsų laukia sunkios rungtynės, varžovai turbūt bus išsikėlę tuos pačius tikslus, todėl tik sudėję savo įgūdžius, pastangas ir norą mes galime kažką pasiekti“, – dėstė treneris.
Šioje rinktinės sudėtyje yra dešimt futbolininkų iš Lietuvos čempionato, o treneris kalbėjo apie tai, kaip dar geriau pagerinti Lietuvos futbolininkų situaciją.
„Aišku, kad norėčiau, jog būtų kitaip, tie dešimt TOPLYGOS žaidėjų irgi norėtų būti kitoje pusėje. Žinau ir tikiu, kad jie galėtų ten atsidurti, mes kalbėjome ir su federacija, ir su lyga – galbūt verta mums kažką daryti, kad atsirastų daugiau žaidėjų aikštėje, kad išaugtų galimybė jiems išvažiuoti ir būti labiau matomiems.
Manau, kiekviename ture reikėtų daugiau lietuvių žaidėjų sudėtyse. Aišku, ne visi klubai su tuo sutiktų, bet mes jau ilgai gyvename su šia taisykle ir galbūt verta bent jau pabandyti paaukojant vieną kitą sezoną kažką pakeisti. Plaukiam šita tėkme, bet nesakyčiau, kad kažkur labai toli nuplaukėme ar Europoje, ar žaidėjų auginimo ir jų išvykimo į kitus čempionatus klausimais. Kaip kitaip atsivers jiems durys į tą kitą pasaulį?“, – retoriškai klausė treneris.
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Lietuvos rinktinės rugsėjo-spalio mėnesių grafikas:
Rugsėjo 24 diena (ketvirtadienis)
21.45 val. Lichtenšteinas – Lietuva
Rugsėjo 27 diena (sekmadienis)
16.00 val. Lietuva – Azerbaidžanas
Rugsėjo 30 diena (trečiadienis)
19.00 val. Lietuva – Andora
Spalio 4 diena (sekmadienis)
16.00 val. Azerbaidžanas – Lietuva
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