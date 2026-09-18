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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

24-asis Pirmos lygos turas: nesustabdomi vilniečiai ir kauniečių krikštas elitiniame stadione

2026-09-18 15:00 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-18 15:00
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Pirmos lygos 24-ajame ture lyderių trijulė tęsė savo dominavimą, o tarp turnyro autsaiderių netikėtai atsidūrė Kauno rajono „Hegelmann“ dubleriai.

Plungės „Babrungas“ ir Mažeikių „Atmosfera“ | Organizatorių nuotr.

Pirmos lygos 24-ajame ture lyderių trijulė tęsė savo dominavimą, o tarp turnyro autsaiderių netikėtai atsidūrė Kauno rajono „Hegelmann“ dubleriai.

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Dovana. „Tokia galimybė – neįtikėtina dovana mums. Jaudinomės labiau nei įprastai, bet šias rungtynes įsiminsime ilgam“, – tikino Oscaras Ruizas Garcia. „Kauno Žalgirio“ dublerius treniruojantis ispanas liko sužavėtas atmosferos Dariaus ir Girėno stadione. Pagrindinėje šalies futbolo arenoje jaunieji kauniečiai žaidė pirmą sykį istorijoje. Krikštas buvo sėkmingas – 2:1 iškovota itin svarbi pergalė prieš turnyro lentelės kaimyną Panevėžio „Ekraną“. Nugalėtojų gretose 61 min. pasižymėjo 16-metis Dominykas Zubavičius, o lemiamą įvartį 88 min. įmušė Ibrahimas Gambo.

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Nuo 14 taškų turinčio „Ekrano“ galėjo atitrūkti „Šiaulių“ dubleriai, bet jie pirmadienį 0:2 nusileido Kauno „Be1“ futbolininkams. Pastarieji daugiau nei valandą nesugebėjo pralaužti šeimininkų gynybos, bet 67 min. tai padarė Tomas Gudaitis. 17-metis prieš rungtynes buvo išrinktas rugpjūčio mėnesio lygos žvaigžde, o pagal asmeninius rodiklius (13 įvarčių ir 4 rezultatyvūs perdavimai) neturi lygių tarp gerokai vyresnių žaidėjų. „Be1“ su 47 taškais išlaiko 3-ąją poziciją.

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Persvara. Lygos lyderė Kretingos „Minija“ neleido atsirevanšuoti Alytaus „Dainavai“ už pastarosios neseną pralaimėjimą 2:3 LFF taurės turnyro pusfinalyje. Šįsyk komandos susitiko lygos mače, kurį užtikrintai laimėjo žemaičiai, dzūkams vėl įmušę tris įvarčius, bet nepraleidę nė vieno – 3:0. Alytuje svečius į priekį 13-ąją min. išvedė Julius Kasparavičius, o antrajame kėlinyje darbą baigė Nikita Komisarovas ir Patrickas Nwegbo.

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Nuo „Minijos“ (61 taškas) trimis taškais atsilieka Plungės „Babrungas“ (58), žaidęs rungtynėmis daugiau. Skirtumas galėjo būti ir didesnis, bet 24-ajame ture „Babrungas“ parodė charakterį žemaičių derbyje su Mažeikių „Atmosfera“. Plungiškiai namuose jau 170-ąją sekundę suklydo prie savo vartų ir ėmė atsilikinėti 0:1. Vis dėlto dar iki pertraukos jie atsakė trimis rezultatyviais išpuoliais, ir, nors pabaigoje praleido Kanta Seki kirtį, išsaugojo pergalingą persvarą 3:2.

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Nesustabdomi. Savo netikėtą pergalių seriją tęsia Vilniaus „Žalgirio“ jaunimas. Dainiaus Greviškio auklėtiniai laimi jau 9-ąsias rungtynes iš dešimties ir kol kas yra geriausia antro rato komanda. Atkakliame mūšyje su turnyro lentelės kaimynais iš Tauragės vilniečiai turėjo žaidybinę iniciatyvą, kurią 68-ąją min. pavertė Kajaus Bičkos tiksliu spyriu iš baudos aikštelės prieigų – 1:0. „Tauras“ tuoj pat galėjo atstatyti pusiausvyrą, bet nepasinaudojo vilniečių vartininko padovanotu kamuoliu prie pat savų vartų.

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„Žalgiris“ B su 43 taškais mina ant kulnų 4-oje vietoje esančiam Klaipėdos „Neptūnui“ (44). Klaipėdiečiai grįžo į pergalių kelią namuose 2:0 pamokę „Jonavą“. Pastarosios gretose debiutavo 15-metis gynėjas Matas Perštialis. Po kelių dienų jis padėjo Lietuvos jaunių (iki 16 metų) rinktinei 3:2 palaužti Bulgarijos bendraamžius.

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Sankcijos. Kauno rajono „Hegelmann“ B komanda savaitgalį ne tik neiškovojo taškų (1:4) su Vilniaus rajono „TransINVEST“ dubleriais, bet jų dar ir prarado iš turėto 22 taškų kapitalo. Už žaidėjų registracijos reglamento pažeidimus iš kauniečių buvo atimti trys papildomi taškai, dėl ko jie nusmuko į 14-ąją poziciją tarp 16-os ekipų. Rugpjūčio 7-ąją FC „Hegelmann B“ namuose 3:1 įveikė FK „Garliava“, o rugpjūčio 14-ąją išvykoje 1:2 nusileido FK „Be1“. Tačiau vėliau abiejų rungtynių rezultatai buvo pakeisti dėl nustatyto žaidėjo registracijos pažeidimo. Atsižvelgiant į tai, komandai abejose rungtynėse buvo įskaityti techniniai pralaimėjimai 0:3.

Nesiseka ir kitai Kauno rajono vienuolikei – „Garliavai“. Garliaviškiai pralaimėjo jau 9-ąjį susitikimą paeiliui. Šį kartą namuose jie jau per pirmąjį pusvalandį 0:3 atsilikinėjo nuo Vilniaus BFA. Antrajame kėlinyje Mariaus Bezykornovo auklėtiniai parodė visai kitokį veidą, mušė du įvarčius, bet ir vėl liko be taškų – 2:3.

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