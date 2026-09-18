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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Kloppas paskelbė dvi Vokietijos rinktinės sudėtis Tautų lygos rungtynėms, iš viso 44 žaidėjus

2026-09-18 14:20 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-18 14:20
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Savo pirmosioms rungtynėms tapus Vokietijos rinktinės vyriausiuoju treneriu besiruošiantis Jurgenas Kloppas paskelbė dvi atskiras sudėtis, iš viso įtraukė net 44 žaidėjus.

Jurgenas Kloppas | EPA / CHRISTOPHER NEUNDORF nuotr.

Savo pirmosioms rungtynėms tapus Vokietijos rinktinės vyriausiuoju treneriu besiruošiantis Jurgenas Kloppas paskelbė dvi atskiras sudėtis, iš viso įtraukė net 44 žaidėjus.

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Vokietija tarptautinės rinktinių pertraukos metu UEFATautų lygoje žais rungtynes prieš Nyderlandus, Graikiją, Serbiją ir vėl Graikiją.

J. Kloppas padalijo sudėtį į dvi atskiras grupes: pirmąją, kuri žais pirmosiose dvejose rungtynėse, jos sudėtyje atsidūrė tokie žaidėjai, kaip Kai Havertzas, Jamalas Musiala ir Nico Schlotterbeckas. Tuo tarpu antroji grupė susitiks su Serbija ir Graikija, o jos sudėtyje – Florianas Wirtzas, Nickas Woltemade‘as bei Karimas Adeyemi.

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„Noriu susipažinti su kuo daugiau žaidėjų. Nėra A ar B komandos. Sudėtys formuojamos taip, kad būtų logiškos tiek aikštėje, tiek atsižvelgiant į žaidėjų charakterius bei patirtį.

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Turime keletą vaikinų, kurie jus nustebins. Įžvelgiame juose potencialą ir norime prisidėti prie jų tobulėjimo. Pastebėjome daugybę talentų, tiek daug, kad kai kurie net nebuvo įtraukti į sąrašą“, – apie savo sprendimą kalbėjo J. Kloppas.  

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J. Kloppas taip pat patvirtino, jog Marcas Andre Ter Stegenas taps pagrindiniu vartininku po to, kai apie karjeros pabaigą pranešė Manuelis Neueris.

„Žinau Marcą jau ilgą laiką. Jis turi pakankamai patirties. Tai vartininkas, mokantis žaisti su kamuoliu, jis taip pat puikiai atremia smūgius“, – teigė strategas.

Vokietijos rinktinės sudėtyje neatsirado vietos Denizui Undavui, kuris pelnė tris įvarčius ir atliko du rezultatyvius perdavimus šią vasarą vykusiame pasaulio čempionate. Leroy‘us Sane taip pat praleis artėjančias rungtynes.

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