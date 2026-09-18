„Civinity“ sako pateikusi pasiūlymą tapti „Ryto“ dalininke

Krepšinio naujienų portalui „Basketnews“ skelbiant, kad „Civinity“ siūlo už 3,5 mln. eurų įsigyti 51 proc. „Ryto“ dalių, grupė nurodė negalinti patvirtinti šios informacijos, nes ji nėra vieša.
Anot „Basketnews“, „Ryto“ organizacija vertinama daugiau nei 7 mln. eurų, o „Civinity“ investicija tiesiogiai susijusi su ambicijomis tapti Vilniuje statomo nacionalinio stadiono arenos operatore.
Naujo dalininko atėjimui dar reikia dabartinių dalininkų pritarimo. „Basketnews“ teigia, kad užbaigus įsigijimo procesą „Rytas“ išleis papildomas dalis.
Dabar „Ryto“ dalininkai valdo 40 dalių: Vilniaus miesto savivaldybei priklauso 16, valdybos pirmininkui Dariui Gudeliui – dešimt, Sostinės krepšinio mokyklai – devynios, advokatui Olegui Šibkovui ir „Norvelitai“ – po dvi, aktyviai sirgalių grupei „B Tribūna“ – viena dalis.
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