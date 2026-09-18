Bręsta neeilinis sandoris: „Rytas“ turės naujus savininkus

Šią informaciją pranešė „Basketnews“ žurnalistas Lukas Malinauskas.
Taip pat pabrėžiama, jog šis „Civinity“ ėjimas yra susijęs su siekiu operuoti nacionalinį stadioną, kuris duris turėtų atverti 2027-ųjų pabaigoje arba 2028-ųjų pradžioje.
Derybos dėl „Ryto“ dalių pirkimo jau pasiekusios finalinę stadiją.
„Visada mintis buvo rasti investuotoją, kuris mato potencialą ir nori augti, – „Basketnews“ cituoja „Ryto“ direktorių Martyną Gigą. – Dažnu atveju, tai – lokali organizacija, kuri mato, žino ir supranta tokio augimo prasmę. Užtruko laiko susidėlioti, koks investuotojas potencialiai galėtų būti.“
Netrukus būsimi klubo dalininkai išplatino pranešimą spaudai.
„Matome galimybę padėti vienai svarbiausių Vilniaus sporto organizacijų sustiprinti savo veiklos pagrindą ir geriau išnaudoti turimą potencialą. Pirmasis konkretus tikslas – užtikrinti klubui reikalingą infrastruktūrą ir stabilius namus Vilniaus daugiafunkcio komplekso arenoje ateinantiems 25 metams. Tam reikalingos investicijos, nes nei arenos statytojas, nei savivaldybė vietos joje klubui nedovanoja“, – sako „Civinity“ valdybos pirmininkas Deividas Jacka.
Pagal siūlomą modelį investuojamos lėšos patektų į pačią klubo organizaciją ir būtų skirtos jos veiklai bei augimui. Dabartinių dalininkų turimų dalių išpirkti nesiūloma.
Galimą savo indėlį „Civinity“ sieja ir su verslo valdymo kompetencijomis. Jos padėtų ieškoti papildomų pajamų šaltinių, o uždirbtas lėšas nukreipti į tolesnį klubo stiprinimą. Grupė siektų dirbti kartu su esama organizacija, papildydama ją augimui reikalingomis kompetencijomis.
„Jeigu sandoris bus sudarytas, sportinius sprendimus ir toliau priims klubo profesionalai, o „Civinity“ indėlis bus sutelktas į infrastruktūros, organizacijos komandos ir verslo modelio stiprinimą. Norime padėti klubui sukurti tvirtą pagrindą, kuris leistų komandai siekti ambicingų sportinių tikslų“, – teigia D. Jacka.
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