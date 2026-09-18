Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Bręsta neeilinis sandoris: „Rytas“ turės naujus savininkus

2026-09-18 13:30 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-18 13:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilniaus „Rytas“ turės naujus šeimininkus – skelbiama, kad „Civinity“ įmonė planuoja įsigyti 51 proc. klubo dalių už maždaug 3,5 mln. eurų.

Rungtynių akimirka (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Vilniaus „Rytas“ turės naujus šeimininkus – skelbiama, kad „Civinity“ įmonė planuoja įsigyti 51 proc. klubo dalių už maždaug 3,5 mln. eurų.

REKLAMA
9

Šią informaciją pranešė „Basketnews“ žurnalistas Lukas Malinauskas.

Taip pat pabrėžiama, jog šis „Civinity“ ėjimas yra susijęs su siekiu operuoti nacionalinį stadioną, kuris duris turėtų atverti 2027-ųjų pabaigoje arba 2028-ųjų pradžioje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Derybos dėl „Ryto“ dalių pirkimo jau pasiekusios finalinę stadiją.

„Visada mintis buvo rasti investuotoją, kuris mato potencialą ir nori augti, – „Basketnews“ cituoja „Ryto“ direktorių Martyną Gigą. – Dažnu atveju, tai – lokali organizacija, kuri mato, žino ir supranta tokio augimo prasmę. Užtruko laiko susidėlioti, koks investuotojas potencialiai galėtų būti.“

REKLAMA
REKLAMA

Netrukus būsimi klubo dalininkai išplatino pranešimą spaudai.

„Matome galimybę padėti vienai svarbiausių Vilniaus sporto organizacijų sustiprinti savo veiklos pagrindą ir geriau išnaudoti turimą potencialą. Pirmasis konkretus tikslas – užtikrinti klubui reikalingą infrastruktūrą ir stabilius namus Vilniaus daugiafunkcio komplekso arenoje ateinantiems 25 metams. Tam reikalingos investicijos, nes nei arenos statytojas, nei savivaldybė vietos joje klubui nedovanoja“, – sako „Civinity“ valdybos pirmininkas Deividas Jacka.

REKLAMA

Pagal siūlomą modelį investuojamos lėšos patektų į pačią klubo organizaciją ir būtų skirtos jos veiklai bei augimui. Dabartinių dalininkų turimų dalių išpirkti nesiūloma.

Galimą savo indėlį „Civinity“ sieja ir su verslo valdymo kompetencijomis. Jos padėtų ieškoti papildomų pajamų šaltinių, o uždirbtas lėšas nukreipti į tolesnį klubo stiprinimą. Grupė siektų dirbti kartu su esama organizacija, papildydama ją augimui reikalingomis kompetencijomis.

„Jeigu sandoris bus sudarytas, sportinius sprendimus ir toliau priims klubo profesionalai, o „Civinity“ indėlis bus sutelktas į infrastruktūros, organizacijos komandos ir verslo modelio stiprinimą. Norime padėti klubui sukurti tvirtą pagrindą, kuris leistų komandai siekti ambicingų sportinių tikslų“, – teigia D. Jacka.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų