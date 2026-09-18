„Jazz“ pasirašė 157,5 mln. dolerių sutartį su George'u

Paskelbta, kad 22 metų 193 cm ūgio Keyonte‘as George‘as pasirašė penkerių metų 157,5 milijonų JAV dolerių kontraktą.
Praėjusiame sezone K.George‘o atlyginimas siekė 4,2 mln.
Amerikietis prie komandos prisijungė 2023 metais, kai Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržoje buvo pakviestas 16-tas.
Praėjusiame sezone K.George‘as per 33 minutes įmesdavo 23,6 taško, atkovodavo 3,7 kamuolio ir atlikdavo 6,1 rezultatyvaus perdavimo.
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