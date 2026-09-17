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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Čečekovas debiutavo Šveicarijos ledo ritulio lygoje, Janulis atliko rezultatyvų perdavimą USHL

2026-09-17 22:34 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-17 22:34
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Elitinėje Šveicarijos ledo ritulio lygoje debiutavo Danielius Čečekovas, o jo atstovaujama „Fribourg-Gotteron“ komanda svečiuose 2:4 pralaimėjo prieš „EHC Biel-Bienne“. Lietuvis žaidė 2 min. 35 sek. ir spėjo blokuoti 1 varžovų smūgį.

„Cedar Rapids RoughRiders“ nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Elitinėje Šveicarijos ledo ritulio lygoje debiutavo Danielius Čečekovas, o jo atstovaujama „Fribourg-Gotteron“ komanda svečiuose 2:4 pralaimėjo prieš „EHC Biel-Bienne“. Lietuvis žaidė 2 min. 35 sek. ir spėjo blokuoti 1 varžovų smūgį.

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