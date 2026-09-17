Čečekovas debiutavo Šveicarijos ledo ritulio lygoje, Janulis atliko rezultatyvų perdavimą USHL

„Fribourg-Gotteron“ (0 tšk.) rikiuojasi 11-a tarp 14 ekipų.
Norvegijos aukščiausioje lygoje „Stjernen“ svečiuose 7:2 sutriuškino „Narvik“. Faustas Nausėda nugalėtojų gretose liko tarp atsarginių.
„Stjernen“ (3 tšk.) tapo 9 komandų lygos lydere.
Elitinės JAV jaunimo lygos (USHL) sezono starte susitiko dvi „lietuviškos“ komandos: „Cedar Rapids RoughRiders“ namuose 3:0 įveikė „Fargo Force“. Nugalėtojų gretose Matas Janulis pasižymėjo rezultatyviu perdavimu. Svečių ekipos narys Dovydas Jukna 2 kartus atakavo vartus.
„Cedar Rapids RoughRiders“ (2 tšk.) tapo Rytų konferencijos lydere, o „Fargo Force“ (0 tšk.) Vakaruose nukrito į paskutinę – 8-ą – vietą.
Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje Dariaus Adakausko atstovaujama „Rogle BK“ ekipa savo arenoje 5:4 įveikė „HV 71“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Rogle BK“ (9 tšk.) Pietų konferencijoje pakilo į 4-ą poziciją tarp 12 klubų.
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