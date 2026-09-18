Mikulskytė su amerikiete dramatiškai krito „SP Open“ dvejetų starte

Pirmajame sete lietuvė su porininke net 4 kartus atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų ir išplėšė pratęsimą. Deja, jame J. Mikulskytė su A. Smith startavo itin prastai (1:6) ir vėliau stebuklo nesukūrė.
Antrajame sete J. Mikulskytė ir A. Smith trumpam perėmė iniciatyvą (4:3), bet jau kitame geime pralaimėjo savo padavimų seriją (4:4). Dešimtajame geime jos neutralizavo tris „match pointus“, o dvyliktajame – dar vieną. Pratęsime lietuvė su amerikiete startavo sėkmingai (3:1), tačiau vėliau pralaimėjo 5 taškus iš eilės (3:6) ir neišsigelbėjo.
Lietuvė su porininke gavo 2020 JAV dolerių bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.
Vienetų varžybose su „lucky loser“ statusu į pagrindinį etapą patekusi J. Mikulskytė (WTA-237) per 74 minutes 3:6, 2:6 pralaimėjo garsiausiai kada nors sutiktai varžovei – ispanei Paulai Badosai (WTA-70). 13 reitingo taškų gavusi J. Mikulskytė virtualiame WTA reitinge pakilo į 236-ą vietą.
WTA 250 serijos moterų teniso turnyro San Paule prizų fondą sudaro 283,347 tūkst. JAV dolerių.
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