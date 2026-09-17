Po pergalės prieš Mikulskytę – netikėtas Badosos gestas

P. Badosa mačą laimėjo per 1 valandą ir 15 minučių – 6:3, 6:2. Ispanė po susitikimo pripažino, kad žaisti nebuvo lengva, nes reikia laiko priprasti prie aukštikalnių sąlygų.
„Nebuvo lengva, nes tokiomis sąlygomis negalėjau daug treniruotis. Žinojau, kad laukia sunkus mačas. Ji yra aukšto lygio žaidėja, bet manau, kad sužaidžiau gerai. Akivaizdu, kad vis dar bandau prisitaikyti prie aukščio, tačiau esu laiminga dėl pergalės“, – po mačo sakė P. Badosa.
Aštuntfinalyje ispanės lauks argentinietė Jazmin Ortenzi (WTA-160).
P. Badosa San Paule dėmesio sulaukė ne tik dėl pergalės korte. Po mačo ji apsivilko Brazilijos futbolo rinktinės marškinėlius ir taip greitai pelnė vietos sirgalių simpatijas.
„Man labai patinka Brazilija. Turiu pasakyti, kad šiaip palaikau Ispaniją, tačiau mano antroji šalis visada yra Brazilija. Mane su šia šalimi sieja ypatingas ryšys, čia turiu daug draugų. Esu čia buvusi daugybę kartų ir jaučiuosi kaip namuose. Tai pirmasis mano WTA turnyras San Paule, todėl esu labai laiminga būdama čia“, – kalbėjo tenisininkė.
ÉÉÉÉÉ DO BRASIIIIIL! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷
Paula Badosa vestiu, literalmente, a camisa do Brasil aqui no SP Open! 🤩 pic.twitter.com/g0RihwF4b9REKLAMAREKLAMA— SP Open (@spopenoficial) September 17, 2026
13 reitingo taškų gavusi J. Mikulskytė virtualiame WTA reitinge pakilo į 236-ą vietą.
J. Mikulskytė dalyvaus ir dvejetų varžybose. Pirmajame rate lietuvė su amerikiete Alana Smith žais prieš ukrainietę Valeriją Strachovą ir neutralią atletę Anastasiją Tichonovą.
WTA 250 serijos moterų teniso turnyro San Paule prizų fondą sudaro 283,347 tūkst. JAV dolerių.
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