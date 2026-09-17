Lietuvos šachmatininkai olimpiadoje sutriuškino Dominikos Respubliką, moterys krito prieš Ukrainą

Lietuvos vyrų rinktinė antrajame ture 4:0 sutriuškino Dominikos Respubliką ir olimpiadoje dar nepralaimėjo nė vienos partijos. Po tašką pelnė Titas Stremavičius, Tomas Laurušas, Pijus Stremavičius ir Glebas Pidlužnij.
Lietuvos moterys antrajame ture 0:4 neprilygo galingai Ukrainos rinktinei. Nesėkmes patyrė Salomėja Zaksaitė, Gabija Šimkūnaitė, Agnė Mickūnaitė ir Marija Šibajeva.
Lietuvių varžovai trečiajame rate paaiškės kiek vėliau.
Turnyras tęsis iki rugsėjo 27 d. Žaidėjams taip pat yra numatyta viena poilsio diena – rugsėjo 22 d.
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