Ką Lietuvai reiškia FNTT kratos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje? „Tai, kas vyksta, kelia nerimą“

TV3 šaltinių duomenimis, direktorius nėra sulaikytas, jis kartu su pareigūnais atvyko į apklausą. FNTT atliekamame tyrime įtarimai pareikšti nuo pareigų jau nušalintam direktoriaus pavaduotojui Tomui Orlickui dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi.
Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Pareigūnai vykdė kratas NMA direktoriaus kabinete. FNTT tyrimą pradėjo dėl direktoriaus pavaduotojo T. Orlicko veiklos, kuris, tikėtina, skyrė paramą savo uošvienės įmonei.
TV3 šaltinių duomenimis, F. Dirginčius kartu su pareigūnais išvyko į apklausą FNTT, tačiau sulaikytas nebuvo – jam suteiktas procesinis liudytojo statusas. Po kratos agentūroje pareigūnai išsinešė nedidelę krūvelę dokumentų. Tai jau antroji krata NMA per savaitę.
Prieš tai pareigūnai krėtė direktoriaus pavaduotojo T. Orlicko, dirbančio agentūroje beveik 18 metų, kabinetą.
„Buvo žmogus, kuris vienu metu laikinai vadovavo Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Jis yra tikrai labai įtakingas, sakoma, kad įtakingiausias žmogus“, – kalbėjo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas.
Šimtai tūkstančių eurų – uošvienės įstaigai
Aukštas pareigas ėjęs T. Orlickas nuo pareigų nušalintas liepos viduryje. Jis įtariamas piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, kai jo uošvienės įmonė sulaukė neteisėto pranašumo Europos Sąjungos projektuose, kur kalbama apie šimtus tūkstančių eurų.
„Nuo 2023 iki 2026 metų daugiau negu 420 tūkst. eurų keliauja į privačią viešąją įstaigą. Ta įstaiga vadinasi „Agro Digital Solutions“ (ADS). Na, o toks jau sutapimas, kad ADS vadovauja jo žmonos mama“, – tikino S. Malinauskas.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba jokios informacijos visuomenei neteikia ir nepaaiškino, kodėl kratos vyko pareigas einančio direktoriaus F. Dirginčiaus kabinete.
„Atliekant ikiteisminį tyrimą, toliau vykdomi intensyvūs tyrimo veiksmai. Papildoma ir detalesnė informacija bus pateikta, kai tai nepakenks vykstančio ikiteisminio tyrimo sėkmei“, – sakė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atstovė Modesta Zdanauskaitė.
Laukia pokyčiai ir vadovų nušalinimai
Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Ministras Kęstutis Mažeika tikino, kad situacija itin rimta, mat agentūra kasmet paskirsto milžinišką – daugiau kaip milijardą eurų siekiančią – europinę paramą. Pasak ministro, po tokių skandalų kyla klausimų dėl agentūros kontrolės.
„Nacionalinė mokėjimo agentūra yra ta įstaiga, kuri skirsto dideles tiek nacionalines, tiek Europos Sąjungos lėšas. Tikrai kyla didžiulis susirūpinimas, ir tai, kas vyksta, kelia nerimą“, – kalbėjo žemės ūkio ministras K. Mažeika.
Ministras žada imtis veiksmų, tikino, kad korupcijos netoleruos, todėl laukia pokyčiai ir vadovų nušalinimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, nors situaciją vertina rimtai, patikino, kad reikia sulaukti tyrimo išvadų.
„Problemos yra rimtos. Ir jeigu teisėsaugos institucijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba apsilanko, tai dažniausiai kratų metu neatneša gerų naujienų. Situacija rimta“, – sakė jis.
Aktyvioje fazėje esantį ikiteisminį tyrimą organizuoja Europos deleguotieji prokurorai Lietuvoje.
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