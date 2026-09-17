TV3 Žinios. Dronais testuoja Lietuvos reakciją?; Sprogimas Klaipėdos rajono šaudykloje; Naftos rinkoje situacija blogėja

Dar vasarą Klaipėdos rajone pradėjusioje veikti lauko šaudykloje nugriaudėjo didžiulis sprogimas. Dalį lauko šaudyklos išsinuomavusiems asmenims, galimai prie drono montuojant neaiškios kilmės sprogmenį, šis detonavo. Medikai vieną vyrą, kuris patyrė ypač sunkius kaklo bei veido sužalojimus, skubiai išgabeno į ligoninę, dar keturis asmenis policija sulaikė ir uždarė į areštinę. Medikai pasakoja, kad jei ne šaudyklos personalo profesionali pirmoji pagalba, sužalotas vyras būtų nukraujavęs vietoje.
Situacija naftos ir jos perdirbimo rinkoje tampa vis blogesnė. Nesibaigiant karui Irane, naujus naftos tiekėjus turėjo surasti ir Lietuvai degalus tiekiantis „Orlen“. Nors ekspertai kalba, kad degalų Lietuvai pritrūkti neturėtų, beveik neabejojama, kad dyzelino kaina toliau kils. Lietuvos Vyriausybė žada artimiausiu metu pristatyti priemones, kurios leistų sumažinti degalų kainą.
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