Pasakė, kaip mokiniai apeina telefonų draudimą: ministerija įspėja – netrukus tikrins mokyklas

Tik vaikai jau sugalvojo būdus, kaip apeiti tas taisykles – jeigu mokytojas atima vieną telefoną, mokinys iš kuprinės traukia antrą.
Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Daugumoje mokyklų mokiniai prieš pamokas specialioje dėžutėje turi palikti ne tik telefonus, o ir išmaniuosius laikrodžius.
Pradinukų mokytoja sako, kad telefonų atsisakymo pradžia niekam nebūna lengva.
„Buvo toks didesnis poreikis vis paskambinti mamai. Paskambinti tėčiui, vis su kažkuo telefonu pasikalbėti. Tai pradžioje buvo. Dabar vaikai žino, kad tėveliams po pamokų tik skambina, išsiaiškinti, ar ten patys namo eina, ar kažkaip kitaip, ir viskas. Nebekyla problemų“, – pasakoja ketvirtokų auklėtoja Aiva Bielinienė.
Jeigu nutiktų kažkas ekstremalaus ir tektų, pavyzdžiui, skubiai evakuotis, mokytoja sako su tėvais sutarusi, kad tėvai pirmiau susisiekia su klasės auklėtoja, o vaikų telefonai ir toliau yra dėžutėse.
Beda pirštu į didesnę problemą
Jeigu su pradinukais lengva, tai iš klasės į klasę keliaujantys vyresnieji – jau didesnis galvos skausmas pedagogams. Taisyklė nesinaudoti telefonais yra, bet jos laikosi ne visi. Tad joks kitas sugriežtinimas, kaip sako Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos vadovas, norimų rezultatų tikrai neduos.
„Nauja Švietimo ministerijos ir Seimo imitacija, kad padarė kažkokią „tvarką“. Tai nieko nėra padaryta. Tai įstatymas, teisės dokumentas, padarytas dėl tam tikros varnelės, dėl pliusiuko“, – teigia direktorius Rimantas Remeika.
R. Remeika sako, kad valdžia turėtų ne naujas taisykles mokykloms brukti, o kartu ieškoti būdų, kaip jau esamas praktiškai įgyvendinti.
„Nepriiminėkime niekinių įstatymų, niekinių nutarimų. Kurių negali realizuoti. O jau jeigu pabandome priimti, tai numatykime ir tam tikras lėšas. Instrumentus, žmones, kurie būtų atsakingi“, – sako R. Remeika.
Vieni džiaugiasi tvarka, kiti ieško, kaip ją apeiti
Gimnazistai neslepia – tvarka gimnazijoje dėl telefonų tikrai galioja, bet galimybių, kaip ją apeiti, mokiniai turi daug.
Kiti neslepia, esą jeigu ir būtų atimtas telefonas, dažnas traukia iš kuprinės kitą ir naudojasi sėkmingai per pertraukas toliau. Tiesa, sąmoningesni tikrai telefonus atideda ir renkasi tikrą, gyvą bendravimą.
„Atradau mokyklos grožį, pamačiau, kokia graži mokykla, ir lauke, ir viduje. – O savyje ką atradai? – Kad man patinka bendrauti su kitais žmonėmis“, – pasakoja septintokė Beatričė.
Vilniaus Šolomo Aleichemo gimnazijoje jau niekas neatsimena laikų, kai galima buvo per pertraukas naudotis telefonais. Vyresni, atėję į mokyklą, juos palieka specialioje vietoje, pasibaigus pamokoms pasiima. O mažieji jų net negali neštis į mokyklą, tad per pertraukas susiranda kitokių veiklų.
Vyresni samprotauja, kad per dieną telefono netrūksta, nes:
„Jeigu būtų telefonai, tai dauguma žmonių būtų tiesiog per pertraukas sulindę į ekranus, ir nebendrautų“, – sako septintokė Svaja.
„Kai pradėjo surinkinėti, mes pamatėme, kad kai kurie žmonės per tuos telefonus pamiršo, kaip bendrauti su kitais žmonėmis. Ir tie surinkimai mums padeda gyvenimui, kuris po to bus: universitetui, darbui, nes mes mokomės kalbėti, bendrauti, komunikuoti su žmonėmis. Mes galime išeiti į lauką, pakvėpuoti grynu oru“, – teigia aštuntokas Alanas.
Darys patikrinimus
Direktorė sako, kad didesnių išlaidų mokyklai įgyvendinant naują tvarką nereikėjo. Vaikai sąmoningėja ir taisyklių laikosi. Tiesa, neslepia vadovė, būna atvejų, kai tenka patikrinti mokinio kuprinę ir joje mokytojai kartais randa dar vieną telefoną. Nelegalus telefonas keliauja į direktorės ar pavaduotojos kabinete esančią dėžutę.
„Jeigu vaikas kelis kartus nededa telefono ir pas jį randamas, jis atiduodamas tėvams. Tėvai turi vidury darbo dienos atvažiuoti pasiimti, ir tai yra nepatogumas, nes pasirodo, vaikai nežino, kaip vaikams be telefono nuvažiuoti iki namų“, – komentuoja gimnazijos vadovė Ruth Reches.
Švietimo, sporto ir mokslo ministerija sako, kad kelias savaites duoda mokykloms įgyvendinti naują tvarką, o tada imsis patikrinimų.
„Ir spalio mėnesį išanalizuosime, ar tos tvarkos atspindi reikalavimus. Ar viskas yra numatyta. O lapkričio mėnesį jau bendrausime su tomis mokyklomis, nepasirengusios tų tvarkų iki galo, arba jos nėra išsamios. Ir teiksime rekomendacijas, kaip jas patobulinti. Ir taip patikrinsime, kad tos tvarkos visose mokyklose būtų vienodos ir galiotų visiems vaikams“, – teigia viceministras Jonas Petkevičius.
Ir jokio papildomo finansavimo įgyvendinant tas tvarkas ministerija nesvarsto. Esą mokyklos turi sukti iš padėties pačios. Naudoti tai, ką turi. O ministerija galvos, ką daryti toliau, mat nepadės rekomendacijos, neatmeta galimybės ateityje ir iš viso telefonus mokyklose drausti. Tiesa, jau tam, kaip sako viceministras, prireiktų papildomų resursų.
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