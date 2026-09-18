Išvydę, kas dedasi vienoje Lietuvos mokyklos valgykloje, pakraupo: kuo maitinami pradinukai?

Savivaldybės atstovų teigimu, tai įsišaknijusi blogybė: konkursus laimi neigiamą šleifą turinčios įmonės, kurios nurodo mažiausią kainą ir tiesiog keičia pavadinimus. O ar maistas kokybiškas, kontroliuoti tenka patiems mokyklų darbuotojams.
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Dabar Veršvų gimnazijos pradinių klasių padalinio valgykloje – tyla. Virtuvės darbuotojų čia nebeliko po maisto ir veterinarijos specialistų patikros.
„Buvo atliktas UAB „Sotega“ planinis patikrinimas. Taip pat įvertinta situacija, nes gautas vartotojo pranešimas, kad neužtikrinamos higieninės sąlygos. Šiuo metu UAB „Sotega“ veikla yra sustabdyta“, – sakė VMVT patarėjas Robertas Černiauskas.
Užfiksuoti kraupūs vaizdai valgykloje
Šokiruojantį vaizdą išvydo čia užsukę tikrintojai – patalpose viešpatavo nešvara ir betvarkė.
„Inventorius nešvarus, nustatyta kryžminė tarša, kai maisto produktai, mėsa ir paukštiena tvarkomi kartu su žemėtomis daržovėmis. Patiekalai ir jų svoris neatitiko receptūrų“, – pasakojo R. Černiauskas.
Pasak mokyklos direktoriaus, ši įmonė konkursą ruošti maistą mokiniams laimėjo trejiems metams – dabar ėjo paskutinieji sutarties metai. Problemų kilo jau pavasarį, tačiau po pokalbio tiekėjai pažadėjo pasitaisyti.
„Buvo pakeisti darbuotojai ir susėdę sutarėme, kad jie dar bandys, jog ateina naujomis jėgomis. Pagal sutarties reikalavimus jie atliko kosmetinį remontą, pasidažė grindis, kurios po kelių dienų pradėjo atsilupinėti“, – tikino Veršvų gimnazijos direktorius Žilvinas Damijonaitis.
Tačiau padėtis rugsėjį tik blogėjo.
„Jau nuo rugsėjo pradžios pastebėjome, kad maistas dalijamas chaotiškai, maisto išvaizda ne visai tenkino“, – sakė Ž. Damijonaitis.
Susisiekti su įmonės „Sotega“ atstovais ir išgirsti jų nuomonę nepavyko. Gimnazijos direktorius tikino, kad su įmonės atstovais jau buvo sutarę dėl sutarties nutraukimo abipusiu sutarimu, tačiau nespėjo įforminti dokumentų, nes mokykloje apsilankė inspektoriai.
Nutraukia sutartį ir įtraukia į nepatikimų tiekėjų sąrašą
Inspektoriai, sustabdę įmonės veiklą, paliko galimybę pašalinus trūkumus vėl maitinti Veršvų gimnazijos pradinukus. Tačiau čia įsikišo Kauno valdžia ir užkirto tam kelią – su įmone atsisveikinama vienašališkai.
„Tiekėjui parašyta pretenzija dėl vienašališko sutarties nutraukimo nuo 29 dienos. Kadangi sutartis pasirašyta per CPO katalogą, privaloma tvarka tiekėjas įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą“, – sakė Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Jolita Sakaliūnienė.
Apie 300 Veršvų gimnazijos pradinukų dabar maitinami kitame mokyklos pastate, kur dirba kita įmonė. Pasak Kauno savivaldybės švietimo skyriaus, apsidrausti nuo blogai dirbančių tiekėjų itin sunku, nes jie laimi centralizuotus viešuosius pirkimus pasiūlę mažiausią kainą.
Dažniausiai šiame versle sukasi tos pačios įmonės, turinčios blogą šleifą. Daugelis jų yra kilusios iš nuo seno liūdnai pagarsėjusių bendrovių „Kretingos maistas“, „Pontem“ ar „Brunero“ – jos pakeičia pavadinimą ir grįžta į rinką.
„Jie yra tie patys: arba dukterinės įmonės, arba keičia pavadinimus. Situacijų yra įvairių, ir sukontroliuoti to nėra galimybės“, – teigė J. Sakaliūnienė.
Mokyklų vadovai kelia ir kitą problemą – tokia kontrolė gula ant jų pečių. Pedagogai, užuot ugdę mokinius, priversti tikrinti kotletus.
„Nemanau, kad mūsų darbas yra tikrinti maitintojus: iš kur jie gauna morką, ar sertifikatas ekologiškas, ar paėmė iš ten, iš kur priklauso. Čia absoliuti aklavietė“, – sakė Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas.
Per pastaruosius metus Maisto ir veterinarijos tarnyba patikrino 507 Lietuvos švietimo įstaigų valgyklas – pažeidimų nustatyta daugiau nei pusėje jų (280).
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