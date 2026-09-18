Pakaunėje duris atvėrė moliūgų ūkis: pasakomis ir žaidimais vilioja vaikus ir suaugusius

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Parkeliavus iš lauko – SPA procedūros, kad moliūgai visu gražumu lankytojams pasirodytų. Ūkininkai Astromskai Bubių kaime ruošiasi Moliūgų kiemo atidarymui, jiems padeda ir Batniavos mokyklos ketvirtokai.
Mažieji krykštauja ir pasakoja, ką naujo sužinojo apie moliūgus. Didieji smaližiai – deksterių veislės galvijai, moliūgai jiems – tikras desertas. Nors ši vasara orais nelepino, ūkininkai Astromskai sako, kad išgelbėjo smėlinga žemė, tad moliūgai nesupuvo.
„Pas mus regione, kadangi gruntas yra smėlis, žvyras, moliūgams augimo sąlygos buvo tinkamos: pakankamai daug šilumos, drėgmės, vanduo neužsistovi ir geriasi į gruntą, tad moliūgai augo neblogai“, – pasakojo Moliūgų kiemo kūrėjas Domas Astromskas.
Pramogos visai šeimai ir edukacinis moliūgo kelias
Tad kiemas jau iš tolo ryškiai šviečia – išpuoštas šimtais moliūgų. O kad lankytojams būtų įdomiau, laukia ne tik tradicinės pramogos (kukurūzų labirintas, šieno batutas), bet ir naujos vietos fotosesijoms bei nauji žaidimai.
„Yra įvairių žaidimų, kuriuos gali žaisti tėveliai su vaikais, galvosūkių, kuriuos reikia kartu bendruomeniškai išspręsti“, – tikino Moliūgų kiemo kūrėjas Vytautas Astromskas.
Užsukusieji galės ne tik apžiūrėti įvairiausių dydžių bei formų oranžinius, kone raudonus ar tamsiai žalius moliūgus, bet ir pasiklausyti pamokančių pasakų apie juos. Jų autoriai – tie patys šio kiemo kūrėjai.
„Turėsime QR kodus, esame įgarsinę moliūgų pasakas. Jos visos su paprasta žinute – ką reiškia būti savimi ir panašiai. Paprastos, gražios pasakėlės“, – sakė V. Astromskas.
Pačių mažiausių laukia ir edukacija – moliūgo kelias nuo sėklos, daigelio iki įspūdingo vaisiaus. Čia užsukus galima ne tik pramogauti, bet ir įsigyti norimą moliūgą.
Ūkininkai pastebi, kad dažniau žmonės juos perka ne patiekalams ruošti, o dekoracijoms: „Lietuvio skoniui tai nėra populiarus reikalas. Lietuvis mėgsta arba pasipuošti, arba „grilinti“. Kadangi daug kas yra prisipirkęs „Kamado“ kepsninių, jie mėgsta Hokaido moliūgus“, – teigė D. Astromskas.
Ūkininkai tradiciškai sako, kad šis Moliūgų kiemas veiks tol, kol jame bus moliūgų.
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