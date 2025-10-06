Astromskų kieme užderėjo šimtai moliūgų: nustebsite, ką su jais padarė

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams apie Moliūgų kiemo sukūrimą sutiko papasakoti Adelė Astromskienė. Ji taip pat pabrėžė, kad šio kiemo lankymas – nemokamas.
Moliūgus augino karvėms
Pradėjus kalbėtis su ypatingos erdvės įkūrėja, ji pasakojo, kad istorija prasidėjo nuo to, kad jiedu su vyru įsigijo karvių.
Šių karvių veislė – išskirtinė, nes deksterių karvės yra pačios mažiausios visoje Europoje.
„Aš atsimenu, kad tada specialistai papasakojo, kad yra tokia veislė, mes su vyru išėjome iš visokių tarnybų ir buvo nutarta jų nusipirkti.
2018 metų sausio 11 vakarą dvi karvytės su savo dukromis telyčaitėmis pas mus atvažiavo iš Estijos. Tos karvytės buvo gimusios Anglijoje, o 11 mėnesių buvo atvežtos į Estiją“, – pasakojo ji.
Kadangi Adelė su vyru norėjo užauginti sveikas karves, jie domėjosi apie tai, kokį pašarą joms reiktų duoti.
O viename iš seminarų pašnekovė išgirdo apie tai, kad moliūgų sėklos – puiki priemonė prieš karvių parazitus.
„Tad mes pasisėjome moliūgų nepagalvoję, kiek jų reikia, ir užaugo, švelniai tariant, kokius 100 kartų daugiau nei turėjo jų būti.
Tada reikėjo kažkaip sugalvoti, kaip jais dalintis. Taip atsirado „Moliūgų kiemo“ idėja, o dabar mums jau šeši metai“, – šyptelėjo Adelė.
Svečius vaišina patiekalais iš moliūgų
Kaip pasakojo idėjos sumanytoja, kadangi moliūgų buvo labai daug, jų pakako ne tik kiemo sukūrimui, tačiau taip pat ir pardavimui.
„Mes esame ūkininkai, parduodame moliūgus. Visgi tai darome ne taip paprastai, kaip turguje, o praleidžiant gerą, linksmą ir smagų laiką, kad šeimos galėtų pasivaikščioti, susipažinti su ūkiu.
Norisi, kad atvyktų šeimos su vaikais, tad mes esame paruošę šiokių tokių mažų kaimiškų užsiėmimų. Pavadinimus veikloms yra sugalvoję patys lankytojų vaikai, tad vienas iš jų yra „Šieno batutas““, – sakė ji.
Taip pat ji atskleidė, kad vaikams yra sukurta erdvė grojimui – ant tvoros sukabinti puodai ir keptuvės, į kuriuos galima belsti.
Dar šiemet vaikus pasitiko naujovė – kukurūzų labirintas, kuris buvo pasėtas ir paruoštas lankytojams.
„Šį apsilankymą vadiname „viešnage“, o kadangi jau žmonės pas mus vieši, tai visus svečius reikia pavaišinti. Mes vaišiname moliūgų blynais be kiaušinių, miltų ir cukraus“, – kalbėjo A. Astromskienė.
Lankytojai grįžta kasmet
Pasiteiravus pašnekovės, ar lankytojai sugrįžta aplankyti Moliūgų kiemo, ji tikino, kad taip. Pasak pašnekovės, kasmet ji sutinka žmonių, viešinčių antrą, trečią ar daugiau sykių.
„Lankytojai mus įpareigoja kasmet kažką vis kitaip sugalvoti, nes būna, kad žmonės atvažiuoja ir sako, kad čia jau jų šeimos tradicija kasmet apsilankyti. Tad taip ir gyvuojame.
Tikrai yra tų, kurie grįžta. Mes jų neskaičiuojame, bet vis paklausiame, ar pirmą kartą apsilanko, tai dažnai daugiau nei pusė pasako, kad nebe pirmą kartą.
O pirmoje dienos pusėje priimame darželių grupes, dažnai atvažiuoja, kurie jau ankstesniais metais buvę“, – atskleidė ji.
Pasiteiravus, kokia veikla jų kieme yra lankytojų favoritė, A. Astromskienė pasakojo, kad tai – „Šieno batutas“.
„Šiaip, jeigu geras oras, tai labai smagu tiesiog pasivaikščioti, lankytojai sako, kad gera vietos aura, o moliūgų spalva kiekvieną traukia, gerina nuotaiką, tad sunku nesišypsoti“, – pranešė ji.
Kiemo lankymas – nemokamas
Galiausiai, A. Astromskienė prabilo apie vizito kieme kainą. Anot jos, kiekvienas apsilankyti gali nemokamai.
Ji atskleidė, kad kiemas buvo sukurtas tam, kad žmonės smagiai galėtų praleisti laiką, o jiedu su Vytautu užsidirba iš moliūgų pardavimo.
„Mes ūkininkai, tad parduodame tik moliūgus. Buvimas kieme, moliūgų ir jų blynų ragavimas, visa tai nekainuoja.
Tai nėra mūsų verslas plėšikauti iš lankytojų, bet mes tiesiog norintiems parduodame savo užaugintą derlių“, – sakė ji.
Pašnekovė pridūrė, kad ir savo buityje jiedu visų moliūgų su Vytautu nesunaudoja, tad visuomet pagaminę gardaus maisto dalijasi juo su svečiais.
