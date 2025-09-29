Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pasvėrus Linos ir Giedriaus užaugintą moliūgą neteko žado: svoris pribloškia

2025-09-29 13:05 / šaltinis: Rinkos aikštė
2025-09-29 13:05

Nors šie metai gausiam moliūgų derliui dėkingi nebuvo, tačiau tradicinė Moliūgų šventė Krakėse vis tiek įvyko. Vietiniai, aplinkinių kaimų ir netgi Kėdainių gyventojai suvežė daržuose išaugusius moliūgus.

Moliūgų šventė (nuotr. Rinkos aikštė)
4

0

Pūpsantys, mažučiai ir akį traukiančios išvaizdos – visi jie buvo išrikiuoti publikai įvertinti, o patys įspūdingiausi – didžiausias, gražiausias ir mažiausias – savo augintojams pelnė prizus.

Moliūgų šventė
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Moliūgų šventė

Didžiausio moliūgo svoris

Šiemet didžiausią moliūgą, svėrusį 58 kilogramus, išaugino krakiškiai Lina ir Giedrius Gaučai.

Šventės metu netrūko smagių pramogų, muzikos, šokių ir, žinoma, moliūgais gardintų vaišių.

Daugiau skaitykite penktadienio laikraščio „Rinkos aikštė“ numeryje.

Teksto autorė: Akvilė Kupčinskaitė

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

