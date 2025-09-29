Pasvėrus Linos ir Giedriaus užaugintą moliūgą neteko žado: svoris pribloškia

Pūpsantys, mažučiai ir akį traukiančios išvaizdos – visi jie buvo išrikiuoti publikai įvertinti, o patys įspūdingiausi – didžiausias, gražiausias ir mažiausias – savo augintojams pelnė prizus.
Didžiausio moliūgo svoris
Šiemet didžiausią moliūgą, svėrusį 58 kilogramus, išaugino krakiškiai Lina ir Giedrius Gaučai.
Šventės metu netrūko smagių pramogų, muzikos, šokių ir, žinoma, moliūgais gardintų vaišių.
Daugiau skaitykite penktadienio laikraščio „Rinkos aikštė“ numeryje.
Teksto autorė: Akvilė Kupčinskaitė
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!