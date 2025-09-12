Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

„Maxima“ skubiai kreipiasi į pirkėjus: siunčia svarbią žinią

2025-09-12 12:34 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-12 12:34

Atvejų, kai sukčiai organizuoja netikrus konkursus, apsimesdami žinomais prekiniais ženklais, ir toliau nemažėja. Tokie apgaulingi pranešimai ypač populiarūs socialiniuose tinkluose, kai siekiama apgaulės būdu išvilioti asmeninius duomenis ar net pinigus.

Maxima (nuotr. Fotodiena.lt)

Atvejų, kai sukčiai organizuoja netikrus konkursus, apsimesdami žinomais prekiniais ženklais, ir toliau nemažėja. Tokie apgaulingi pranešimai ypač populiarūs socialiniuose tinkluose, kai siekiama apgaulės būdu išvilioti asmeninius duomenis ar net pinigus.

REKLAMA
2

Pastaruoju metu įvairiuose socialiniuose tinkluose ir susirašinėjimo programėlėse, tokiuose kaip „Facebook“, „Messenger“ ir kituose kanaluose, plinta sukčiavimo atvejai, kuriuose siūloma laimėti pinigų, automobilių ar kitų vertingų prizų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viena iš tokių apgaulingų kampanijų – tariamas Maximos“ žaidimas, kurio metu prašoma paspausti nuorodą ir suvesti asmens duomenis ar užpildyti apklausą, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA
REKLAMA

„Maxima“ įspėja dėl sukčių rengiamų netikrų konkursų

Snieguolė Valiaugaitė, prekybos tinklo Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė, įspėja, kad šis prekybos tinklas tokių akcijų nerengia ir ragina būti itin atsargiems.

REKLAMA

Ką svarbu žinoti:

  1. Šis parduotuvių tinklas niekada neprašo pateikti asmeninės informacijos, slaptažodžių ar prisijungimo prie bankinių paslaugų duomenų.

  2. Bet kokį konkursą ar informaciją galima pasitikrinti oficialioje įmonės svetainėje arba susisiekus su prekybos tinklo klientų aptarnavimo skyriumi tel. nr. +370 800 200 50 arba el. paštu [email protected].

    REKLAMA
    REKLAMA
  3. Sukčiai dažnai veikia iš paskyrų, kurių pavadinimai labai panašūs į tikras įmonių paskyras, pavyzdžiui, „Maxima Lietuva.fans“. Tačiau oficiali prekybos tinklo „Facebook“ paskyra yra tik viena – pavadinimu „Maxima LT“.

Kaip atpažinti dažniausiai pasitaikančius sukčiavimo atvejus?

  1. Juos įprastai lydi prašymai pateikti asmeninius duomenis, tokius kaip banko kortelės numeriai, slaptažodžiai ir pan.

    REKLAMA
    REKLAMA
    REKLAMA

  2. Sukčiai skatina atlikti veiksmus kuo greičiau, pvz., „patvirtinkite registraciją užpildydami apklausą ir nurodydami savo el. pašto adresą. Nepraleiskite šios ribotos galimybės“.

  3. Įrašuose, žinutėse ir pranešimuose būna gramatinių klaidų – netikra informacija dažnai pateikiama netaisyklinga kalba arba su neįprastais žodžiais, kurie nebūdingi oficialiems įmonių pranešimams.

Ką daryti paspaudus sukčių nuorodą?

  1. Jei nuorodoje buvo prašoma jūsų asmeninės informacijos – nedelsdami pakeiskite slaptažodžius.

    REKLAMA

  2. Jei pateikėte finansinius duomenis, nedelsiant informuokite savo banką, jei reikia – užblokuokite sąskaitas.

  3. Jei susidūrėte su sukčiavimo atveju šio prekybos tinklo vardu, informuokite klientų aptarnavimo skyrių tel. nr. +370 800 200 50 arba el. paštu [email protected].
  4. Jei jau nukentėjote – kuo greičiau apie tai praneškite policijai, naudojantis elektroninių paslaugų portalu www.epolicija.lt.

„Būkite atsargūs ir kritiškai vertinkite gaunamą informaciją – įmonės konkursus skelbia viešai, o ne siunčia asmenine žinute.

Ir visuomet, jei kyla kokių nors abejonių dėl laiško ar nuorodos tikrumo, geriausia kreiptis tiesiogiai į įmonės klientų aptarnavimo skyrių ir pasitikslinti, ar tikrai toks konkursas yra organizuojamas“, – primena S. Valiaugaitė, minėto prekybos tinklo Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų