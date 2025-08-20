Baltieji rūmai nuo šiol turės paskyrą „TikTok“ platformoje

Donaldas Trumpas turi silpnybę populiariai programėlei, kuria JAV naudojasi daugiau kaip 150 mln. žmonių. Prezidentas teigia, kad „TikTok“ padėjo jam pelnyti jaunų rinkėjų paramą, kai jis 2024 m. lapkričio mėn. prezidento rinkimuose nugalėjo demokratę Kamalą Harris.
„Amerika, mes sugrįžome!“ – taip pavadintas pirmasis 27 sekundžių trukmės vaizdo įrašas, kurį JAV administracija paskelbė platformoje. Jį sudaro viešų D. Trumpo pasirodymų ištraukos. Fone jis šaukia: „Esu jūsų balsas“.
„TIkTok“ platforma JAV vertinama prieštaringai, be kita ko, dėl rizikos, susijusios su amerikiečių duomenų apsauga. Remiantis Aukščiausiojo teismo patvirtintu įstatymu, kinų patronuojanti bendrovė „ByteDance“ privalo parduoti šią programėlę, priešingu atveju ji JAV bus uždrausta. Įstatymu siekiama apsaugoti „TikTok“ nuo Kinijos įtakos, kad būtų sumažintos saugumo rizikos JAV. Amerikos valdžios institucijos baiminasi, kad Kinija per „TikTok“ gali daryti įtaką viešajai nuomonei JAV. ES taip pat neseniai pradėjo tyrimą dėl „TikTok“.
D. Trumpas per savo pirmąją kadenciją mėgino priversti parduoti „TikTok“, grasindamas uždrausti šią platformą, tačiau tam sutrukdė JAV teismai. Dabar minėtas įstatymas suteikia teisinį pagrindą uždrausti „TikTok“ JAV.
D. Trumpas turi savo paskyrą platformoje ir daugiau kaip 110 mln. sekėjų.
