Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Paaiškėjo, kokią simbolinę dovaną iš Trumpo gavo Zelenskis

2025-08-19 12:47 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-19 12:47

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis JAV prezidentui Donaldui Trumpui įteikė golfo lazdą, kurią Ukrainos lyderiui perdavė kariuomenės jaunesnysis seržantas Konstantinas Kartavcevas. Tuo tarpu V. Zelenskis iš D. Trumpo gavo simbolinę dovaną – Baltųjų rūmų raktus. Apie tai praneša portalas „Ukrainskaja pravda“.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis JAV prezidentui Donaldui Trumpui įteikė golfo lazdą, kurią Ukrainos lyderiui perdavė kariuomenės jaunesnysis seržantas Konstantinas Kartavcevas. Tuo tarpu V. Zelenskis iš D. Trumpo gavo simbolinę dovaną – Baltųjų rūmų raktus. Apie tai praneša portalas „Ukrainskaja pravda“.

REKLAMA
0

Pasak V. Zelenskio, seržantas K. Kartavcevas neteko kojos per pirmuosius visapusiškos Rusijos invazijos mėnesius, gelbėdamas savo bendražygius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas priėmė dovaną ir vaizdo įraše padėkojo ukrainiečių gynėjui.

Tuo metu JAV prezidentas savo ruožtu V. Zelenskiui įteikė simbolinius Baltųjų rūmų raktus.

Trumpas ruošiasi susitikimui su Zelenskiu ir Putinu

Kaip žinoma, daugiašalės derybos tarp Ukrainos, JAV, Europos Komisijos, NATO ir kelių Europos šalių lyderių buvo sustabdytos, kad D. Trumpas galėtų pasikalbėti telefonu su Vladimiru Putinu.

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau JAV prezidentas pareiškė, kad surengė „labai gerą“ susitikimą su Ukrainos, Prancūzijos, Suomijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Europos Komisijos vadovais bei NATO generaliniu sekretoriumi.

Jis taip pat paskelbė pradedantis ruoštis trigubam susitikimui su V. Zelenskiu ir V. Putinu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Rubio perspėja, kad ir Rusija, ir Ukraina turės padaryti nuolaidų: tai nėra lengva, bet tai būtina (11)
Emmanuelis Macronas, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Macrono elgesys prie Trumpo sukėlė klausimų: nustebino neįprastu gestu (4)
Medvedevas pasiuto po ES sankcijų paskelbimo: „Nekęsime jūsų taip stipriai, kaip mūsų protėviai“ (nuotr. SCANPIX)
Medvedevas pasisakė tradiciškai: Zelenskį po susitikimo su Trumpu išvadino klounu (23)
Volodymyras Zelenskis, Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Šaltiniai: aiškėja, kur galėtų vykti Putino ir Zelenskio susitikimas (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų