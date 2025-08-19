Paaiškėjo, kokią simbolinę dovaną iš Trumpo gavo Zelenskis

Pasak V. Zelenskio, seržantas K. Kartavcevas neteko kojos per pirmuosius visapusiškos Rusijos invazijos mėnesius, gelbėdamas savo bendražygius.
D. Trumpas priėmė dovaną ir vaizdo įraše padėkojo ukrainiečių gynėjui.
Tuo metu JAV prezidentas savo ruožtu V. Zelenskiui įteikė simbolinius Baltųjų rūmų raktus.
Trumpas ruošiasi susitikimui su Zelenskiu ir Putinu
Kaip žinoma, daugiašalės derybos tarp Ukrainos, JAV, Europos Komisijos, NATO ir kelių Europos šalių lyderių buvo sustabdytos, kad D. Trumpas galėtų pasikalbėti telefonu su Vladimiru Putinu.
Vėliau JAV prezidentas pareiškė, kad surengė „labai gerą“ susitikimą su Ukrainos, Prancūzijos, Suomijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Europos Komisijos vadovais bei NATO generaliniu sekretoriumi.
Jis taip pat paskelbė pradedantis ruoštis trigubam susitikimui su V. Zelenskiu ir V. Putinu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!