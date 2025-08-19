Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Šaltiniai: aiškėja, kur galėtų vykti Putino ir Zelenskio susitikimas

2025-08-19 10:05
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
2025-08-19 10:05
2025-08-19 10:05

„Reuters“ šaltiniai sako, kad Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino susitikimas galėtų vykti Vengrijoje.

Volodymyras Zelenskis, Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
33

„Reuters" šaltiniai sako, kad Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino susitikimas galėtų vykti Vengrijoje.

2

Kol kas nėra oficialių komentarų apie tai, kur galėtų vykti susitikimas.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas yra gana palankus ir draugiškas V. Putinui.

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas teigė, kad susitikimas įvyks per artimiausias dvi savaites.

Friedrichas Merzas: Ukraina neturėtų būti verčiama daryti teritorinių nuolaidų 

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pirmadienį pareiškė, kad  kad Ukraina neturėtų būti verčiama atiduoti savo rytinę Donbaso sritį, teigdamas, kad tai būtų tas pats, kas reikalauti Jungtinių Valstijų atsisakyti Floridos. 

„Tiesą sakant, Rusijos reikalavimas, kad Kyjivas atsisakytų laisvų Donbaso dalių, atitinka pasiūlymą Jungtinėms Valstijoms atsisakyti Floridos“, – po derybų Baltuosiuose rūmuose žurnalistams sakė F. Merzas.

F. Merzas dalyvavo Europos lyderių susitikime Baltuosiuose rūmuose su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu, praėjus trims dienoms po D. Trumpo susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Aliaskoje.

F. Merzas sakė, kad V. Putinas ir D. Trumpas per derybų metu surengtą telefoninį pokalbį, „susitarė, kad per artimiausias dvi savaites įvyks Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimas“.

Nors susitikime su D. Trumpu V. Zelenskis išvengė konfrontacijos po vasarį įvykusio aštraus konflikto Ovaliajame kabinete, JAV prezidentas prieš derybas tvirtino, kad Ukraina turės padaryti tam tikrų teritorinių nuolaidų. 

V. Putinas įsiveržė į Ukrainą 2022 metų vasarį ir po kelių mėnesių paskelbė apie kai kurių Donbaso dalių aneksiją, kuri nėra tarptautiniu mastu pripažinta. 

F. Merzas teigė, kad D. Trumpas išreiškė pasirengimą pasiūlyti Ukrainai saugumo garantijas, nors pats JAV prezidentas šią naštą perkėlė europiečiams.

„Esmė yra ta, kad Jungtinės Amerikos Valstijos yra pasirengusios suteikti saugumo garantijas ir koordinuoti tai su europiečiais. Taikos susitarimo atveju Ukrainai bus suteiktos atitinkamos saugumo garantijos“, – sakė F. Merzas.

D. Trumpas ne kartą atmetė galimybę leisti Ukrainai įstoti į NATO, pritardamas V. Putinui, kuris šį žingsnį pavadino provokacija.

