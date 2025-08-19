Kalendorius
Trumpą išdavė karštas mikrofonas: išklojo, ką iš tikrųjų galvoja apie Putiną

2025-08-19 09:50
JAV prezidentas Donaldas Trumpas vėl atsidūrė dėmesio centre po to, kai buvo užfiksuotas „karšto mikrofono“ momentas. Neatsargiai bendraudamas su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, jis pasakė, ką tikrai galvoja apie Rusijos vadovą Vladimirą Putiną.

V. Putinas ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
48

JAV prezidentas Donaldas Trumpas vėl atsidūrė dėmesio centre po to, kai buvo užfiksuotas „karšto mikrofono“ momentas. Neatsargiai bendraudamas su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, jis pasakė, ką tikrai galvoja apie Rusijos vadovą Vladimirą Putiną.

4

Neplanuota frazė nuskambėjo daugiašalio susitikimo pradžioje, kuriame dalyvavo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Europos lyderiai, tarp jų Jungtinės Karalystės premjeras Keiras Starmeris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis epizodas įvyko itin įtemptame geopolitiniame kontekste, kai JAV ir Europos šalys derasi dėl tolesnės paramos Ukrainai. Trumpo žodžiai sukėlė diskusijas tiek Vašingtone, tiek tarptautinėje arenoje, rašoma mirror.co.uk.

Putino ir Trumpo susitikimas
(48 nuotr.)
(48 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

Karšto mikrofono momentas

Susitikimo pradžioje, kai dalyviai dar rinkosi, D. Trumpas kreipėsi į E. Macroną. Atviru mikrofonu buvo girdėti, kaip JAV prezidentas sakė:

„Manau, jis nori sudaryti sandėrį su manimi. Supranti? Nors tai skamba beprotiškai.“

Šis komentaras nuskambėjo iškart po to, kai JAV viršūnių susitikime Aliaskoje nutiesė raudoną kilimą „Rusijos žiauriam diktatoriui“.

Diskusijos dėl karių dislokavimo

Vėliau Ovaliajame kabinete vykusiose derybose su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu D. Trumpas atsisakė atmesti galimybę dislokuoti JAV karius Ukrainoje.

„Apie tai jums pranešime, galbūt, vėliau šiandien. Mes susitinkame su septyniais didžiųjų šalių lyderiais ir apie tai kalbėsime“, – teigė jis.

Pasak D. Trumpo, „jie visi bus įtraukti“, o kalbant apie saugumą, bus suteikta daug pagalbos.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas

NATO tipo apsauga Ukrainai

Paklaustas apie „NATO tipo apsaugą“ Ukrainai – idėją, kurią iškėlė jo pasiuntinys Steve'as Witkoffas, – Trumpas nurodė, kad JAV padės Europai tai įgyvendinti.

„Nežinau, ar tai galima apibrėžti kaip NATO tipo apsaugą, bet mes ją suteiksime. Kitoje patalpoje laukia Europos lyderiai – svarbiausi žmonės Europoje. Jie nori užtikrinti apsaugą, labai tvirtai tuo tiki ir mes jiems padėsime tai padaryti“, – sakė JAV prezidentas.

Reikalavimai Ukrainai ir galimas susitarimas

Vis dėlto viltys dėl susitikimų buvo niūrios. Dar prieš derybas D. Trumpas „Truth Social“ platformoje paskelbė reikalavimų sąrašą Ukrainai, kuris sutapo su daugeliu Rusijos keliamų sąlygų.

Tarp jų – atsisakymas siekti narystės NATO ir susitaikymas, kad Krymas liktų Rusijos rankose.

Nepaisant to, Ovaliajame kabinete vykęs susitikimas praėjo ramiai ir tvarkingai – priešingai nei jų ankstesnis, itin įtemptas susidūrimas Baltuosiuose rūmuose.

Paskutinis Putino ir Zelenskio susitikimas
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paskutinis Putino ir Zelenskio susitikimas

Trišalio susitikimo planai su Putinu

D. Trumpas ir V. Zelenskis pareiškė, kad yra pasirengę trišaliam susitikimui su V. Putinu. Paklaustas, ar tai reikštų „kelio pabaigą“ JAV paramai Ukrainai, jei susitarimas nebus pasiektas, D. Trumpas atsakė:

„Tai niekada nėra kelio pabaiga. Žmonės žūsta ir mes norime tai sustabdyti. Todėl nesakyčiau, kad tai kelio pabaiga.“

V. Zelenskis, sėdėjęs šalia, į šį klausimą reagavo papurtydamas galvą, tačiau D. Trumpas pridūrė, jog yra „didelė tikimybė“, kad susitikimai padės užbaigti karą.

„Aš pažįstu prezidentą, pažįstu save ir tikiu, kad V. Putinas nori, kad karas baigtųsi“, – sakė D. Trumpas.

Jis patvirtino, kad ketina pasikalbėti su V. Putinu po susitikimų su Europos lyderiais.

