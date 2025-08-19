Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Macronas perspėja dėl Putino: „Tai gana akivaizdu visiems“

2025-08-19 07:36 / šaltinis: ELTA
2025-08-19 07:36

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį išsakė nuomonę, kurioje atsargiai įvertino Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimą, kurį JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakėsi rengiąs.

Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį išsakė nuomonę, kurioje atsargiai įvertino Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimą, kurį JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakėsi rengiąs.

REKLAMA
0

V. Zelenskio ir V. Putino susitikimas būtų žingsnis į priekį, sakė Prancūzijos prezidentas po D. Trumpo, V. Zelenskio ir Europos vadovų aukščiausiojo lygio susitikimo Baltuosiuose rūmuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ar manau, kad jie gali padėti ką nors išspręsti? Šį klausimą vis dar vertinu labai atsargiai“, – sakė E. Macronas, pabrėždamas, kad darbas dar toli gražu nebaigtas.

REKLAMA
REKLAMA

„Turime Amerikos prezidentą ir Ukrainą, kurie nori taikos... Dėl Putino nesu įsitikinęs“, – kalbėjo jis.

REKLAMA

„Man kyla didžiulių abejonių dėl Rusijos prezidento noro siekti taikos. Jo galutinis tikslas – užimti kuo daugiau teritorijos, nusilpninti Ukrainą, kad ji taptų negyvybinga nei savarankiškai, nei Rusijos įtakos zonoje. Tai gana akivaizdu visiems.“

E. Macronas pasakė, kad D. Trumpas tiki, jog gali pasiekti susitarimą, ir mano, kad V. Putinas taip pat nori taikos.

REKLAMA
REKLAMA

„Tačiau jei procesas bus atmestas, visi sutinkame, kad sankcijos [Rusijai] turės būti sugriežtintos ir bet kokiu atveju turėsime užimti poziciją, kuri dar labiau spaus Rusiją grįžti prie derybų stalo.“

„Iš esmės dėl to šiandien ir buvo susitarta. Tai tik vienas žingsnis. Nesiruošiu skelbti pergalės, bet kai pažvelgiu į tai, kur buvome prieš kelis mėnesius, ir į tai, kur esame dabar, esu labai patenkintas padaryta pažanga.“

Kalbėdamas apie pagrindinį saugumo garantijų po to, kai bus sudarytas taikos susitarimas klausimą, E. Macronas pabrėžė, kad pagrindiniai reikalavimai šiuo atžvilgiu yra „stipri Ukrainos kariuomenė“ ir „užtikrinimo pajėgos sausumoje, ore ir jūroje, kurias sąjungininkai yra pasirengę suteikti Ukrainai“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis kviečia Putiną į susitikimą: Ukraina tam pasiruošusi bet kada (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Zelenskis sako esantis pasirengęs dvišaliam susitikimui su Putinui karui užbaigti (1)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis apie saugumo garantijas: paaiškės per 10 dienų
Zelenskis Trumpui įteikė ypatingą voką: štai kas jame (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis Trumpui įteikė ypatingą voką: štai kas jame (7)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Aiškėja, ką Zelenskis pasiūlė Trumpui

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų