  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Zelenskio ir Putino susitikimas: ES šalių lyderiai rengia virtualų susitikimą

2025-08-19 06:55
Po Ukrainos klausimui skirto viršūnių susitikimo Vašingtone antradienį ES šalių lyderiai surengs vaizdo konferenciją.

Po Ukrainos klausimui skirto viršūnių susitikimo Vašingtone antradienį ES šalių lyderiai surengs vaizdo konferenciją.

2

Europos Vadovų Tarybos pirmininko Antnio Costa inicijuotas virtualus susitikimas numatytas 14.00 val. Lietuvos laiku. Vaizdo konferencijoje bus kalbama apie Vašingtone vykusius pokalbius.

Viršūnių susitikimas Vašingtone pirmadienį priartino Ukrainos ir Rusijos prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimo galimybę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškę, kad pradėjo rengti tokį susitikimą.

Pasak Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo, V. Zelenskio ir V. Putino susitikimas turėtų įvykti „per ateinančias dvi savaites“. V. Zelenskis pareiškė esąs pasirengęs dvišaliam susitikimui. Pozityvių signalų, anot šaltinių, būta ir iš Kremliaus.

