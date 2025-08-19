Zelenskis sako esantis pasirengęs dvišaliam susitikimui su Putinui karui užbaigti

Po Baltuosiuose rūmuose įvykusių derybų su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir keliais Europos lyderiais V. Zelenskis žurnalistams sakė, kad yra pasirengęs pirmajam tiesioginiam susitikimui su Vladimiru Putinu nuo beveik trejus su puse metų trunkančios Maskvos invazijos pradžios.
„Patvirtinau – ir visi Europos vadovai mane palaikė, – kad esame pasirengę dvišaliam susitikimui su Putinu“, – pasibaigus aukščiausiojo lygio susitikimui sakė V. Zelenskis.
Rusams skinantis kelią pirmyn, V. Zelenskis patiria vis didesnį spaudimą užleisti teritoriją, kad būtų nutrauktas besitęsiantis karas.
Prieš susitikimą Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas ragino Ukrainą atiduoti Krymą ir atsisakyti tikslo įstoti į NATO – tokie yra ir pagrindiniai V. Putino reikalavimai.
Tačiau V. Zelenskis pabrėžė, kad jam pavyko pateikti D. Trumpui, su kuriuo jis Ovaliajame kabinete susitiko akis į akį, aiškesnį mūšio linijų vaizdą.
„Tai buvo geriausias iš mūsų susitikimų, – V. Zelenskio kanceliarijos išplatintame pranešime cituojami prezidento žodžiai. – Visiems mūsų kolegoms amerikiečiams galėjau parodyti – netgi žemėlapyje – daug dalykų, susijusių su padėtimi mūšio lauke.“
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas po susitikimo žurnalistams sakė, kad per aukščiausiojo lygio susitikimą daugiausia dėmesio skirta ne nuolaidoms, kurias tektų padaryti Ukrainai, o saugumo garantijoms, kurios jai būtų suteiktos sudarius taikos susitarimą.
D. Trumpas tvirtino, kad garantijas „suteiks įvairios Europos šalys, savo veiksmus koordinuodamos su Jungtinėmis Valstijomis“.
V. Zelenskis pridūrė, kad „svarbu, jog Jungtinės Valstijos duotų aiškų ženklą, kad jos bus tarp šalių, kurios padės, koordinuos ir dalyvaus teikiant saugumo garantijas Ukrainai“.
V. Zelenskis sakė, kad šie planai bus „vienaip ar kitaip įforminti per ateinančią savaitę ar dešimt dienų“.
