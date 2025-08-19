Zelenskis apie saugumo garantijas: paaiškės per 10 dienų

„Dėl saugumo garantijų tikriausiai spręs mūsų partneriai. Ir bus pateikta vis daugiau detalių“, – sakė V. Zelenskis pirmadienį po susitikimo Vašingtone su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir aukščiausiais Europos atstovais. Planai esą bus „formalizuoti“ per savaitę ar dešimt dienų.
D. Trumpas ir Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas po viršūnių susitikimo Baltuosiuose rūmuose patvirtino, kad Ukraina gaus saugumo garantijas. Tačiau detalės nebuvo nurodytos.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas po susitikimo savo socialiniame tinkle „Truth Social“ teigė, kad saugumo garantijas Ukraina suteiks „įvairios Europos valstybės – koordinuojant su Jungtinėms Amerikos Valstijomis“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!