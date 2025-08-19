Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis apie saugumo garantijas: paaiškės per 10 dienų

2025-08-19 07:28 / šaltinis: ELTA
2025-08-19 07:28

Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)

Vakarų sąjungininkai, pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, ketina per dešimt dienų parengti saugumo garantijas Kyjivui.

0

„Dėl saugumo garantijų tikriausiai spręs mūsų partneriai. Ir bus pateikta vis daugiau detalių“, – sakė V. Zelenskis pirmadienį po susitikimo Vašingtone su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir aukščiausiais Europos atstovais. Planai esą bus „formalizuoti“ per savaitę ar dešimt dienų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas ir Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas po viršūnių susitikimo Baltuosiuose rūmuose patvirtino, kad Ukraina gaus saugumo garantijas. Tačiau detalės nebuvo nurodytos.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas po susitikimo savo socialiniame tinkle „Truth Social“ teigė, kad saugumo garantijas Ukraina suteiks „įvairios Europos valstybės – koordinuojant su Jungtinėms Amerikos Valstijomis“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ursula von der Leyen (nuotr. SCANPIX)
EK pirmininkė ir Trumpas aptarė „didžiulę Pasaulinę dingusių vaikų problemą“
Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)
Macronas perspėja dėl Putino: „Tai gana akivaizdu visiems“
Zelenskis kviečia Putiną į susitikimą: Ukraina tam pasiruošusi bet kada (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Zelenskis sako esantis pasirengęs dvišaliam susitikimui su Putinui karui užbaigti (1)
Zelenskis Trumpui įteikė ypatingą voką: štai kas jame (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis Trumpui įteikė ypatingą voką: štai kas jame (7)

