Vienoje Europos šalyje Elono Musko poelgiai ignoruojami: pardavimai išaugo kelis kartus

„Būsiu atviras, turėti „Teslą“ yra tarsi laikyti dviašmenį kardą“, – sako E. Lysholmas, gegužę įsigijęs „Model Y“ – jau trečią naują „Tesla“ per mažiau nei dešimtmetį.
Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.
E. Musko politinės pažiūros – praėjusiais metais jis finansiškai parėmė Donaldo Trumpo rinkimų kampaniją JAV ir palaikė kraštutinių dešiniųjų partijas Europoje – daugelyje šalių sukėlė didelį vartotojų pasipriešinimą.
Šis pyktis lėmė vandalizmo aktus prieš „Tesla“ automobilius ir atstovybes bei paskatino net ištikimiausius klientus, ypač Europoje, atsisakyti šio prekės ženklo. Tačiau kol kas atrodo, kad Norvegijoje pardavimai klesti.
„Šiek tiek svarsčiau dėl visko, kas vyksta su kompanija ir jos įvaizdžiu“, – pripažįsta E. Lysholmas, dirbantis automobilių technologijų įmonėje Trondheimo mieste.
„Bet galiausiai viską lemia įkrovimo infrastruktūra ir sklandi automobilio technologija. Niekas kitas net iš toli tam neprilygsta.“
Per pirmąjį šių metų pusmetį „Tesla“ pardavimai Vokietijoje, Švedijoje, Danijoje ir Nyderlanduose krito perpus ar net daugiau, tuo tarpu 5,5 milijono gyventojų turinčioje Norvegijoje jie, palyginti su praėjusiais metais, išaugo 24 proc. Tai pavertė Norvegiją antrąja didžiausia „Tesla“ rinka Europoje.
Išskirtinis ryšys
Naujienų agentūros „Reuters“ interviu su „Tesla“ savininkais Norvegijoje ir elektromobilių pramonės ekspertais atskleidė 12 metų trunkantį ryšį tarp Skandinavijos šalies ir automobilių gamintojo, kuris suformavo stiprų lojalumą prekės ženklui.
„Daugeliu atžvilgių galima sakyti, kad Norvegija padėjo sukurti „Teslą“, – teigia Christina Bu, Norvegijos elektromobilių asociacijos generalinė sekretorė. „Kiekvienas Norvegijoje pažįsta ką nors, kas vairuoja „Teslą“. Tai yra asmeniška.“
Norvegija tapo pirmąja šalimi už Šiaurės Amerikos ribų, kurią 2013 metais pasiekė „Tesla“ flagmanas „Model S“. Būtent čia „Tesla“ įdiegė ir pirmąjį savo „Supercharger“ įkrovimo stotelių tinklą, taip pritraukdama klientus patikimos infrastruktūros pažadu.
Mainais už tai Norvegija suteikė „Tesla“ pasaulinę sceną jos technologijoms demonstruoti. Dabar elektromobiliai sudaro net 94 proc. visų naujų automobilių pardavimų šalyje.
Svyruojantis dominavimas ir „Teslos gėda“
Vis dėlto, „Tesla“ dominavimui Norvegijoje kyla vis daugiau iššūkių. Pirmąjį ketvirtį lyderio poziciją laikinai buvo perėmusi „Volkswagen“, o „Volvo“ elektromobiliai taip pat sparčiai populiarėja.
Kinijos gamintojai, tokie kaip BYD, „XPeng“ ir „MG“, birželį kartu atsiriekė 12,3 proc. naujų automobilių rinkos.
Kol kas „Tesla“ sėkmingai atremia šias grėsmes ir įveikia visuomenės nusivylimą E. Musku. Pasak Norvegijos kelių federacijos (OFV) vadovo Oyvindo Solbergo Thorseno, norvegams praktiškumas yra svarbesnis už politiką. „Patogus valdymas, poreikius atitinkantis automobilis ir labai prieinama kaina Norvegijos pirkėjui yra kur kas svarbiau nei „Teslos gėda“, – teigia jis.
Pardavimų šuolį gegužę greičiausiai lėmė ir agresyvi rinkodaros kampanija, siūliusi nulinės palūkanų normos finansavimą ir nemokamą įkrovimą. „Tai praktiškai nemokami pinigai, todėl pasinaudojau proga“, – sako E. Lysholmas. Tiesa, ta pati akcija neapsaugojo nuo didelio pardavimų kritimo kaimyninėse Švedijoje ir Danijoje.
Nepalaiko, bet vis tiek pirks „Tesla“
Svarbiausias klausimas – ar norvegų lojalumas išliks ilgai. Viešosios nuomonės agentūros „Norstat“ vasarį atliktas tyrimas parodė, kad 40 proc. Norvegijos „Tesla“ savininkų mano, jog E. Musko politinis aktyvumas kenkia prekės ženklui, tačiau daugiau nei pusė jų vis tiek ketina pirkti kitą „Teslą“.
Oddas Bakkenas, „Tesla“ savininkas nuo 2014 metų, kuris kadaise žavėjosi E. Musku kaip vizionieriumi, nebus vienas iš jų.
Nors jis vis dar teigiamai vertina automobilio technologiją, po to, kai E. Muskas parėmė D. Trumpą ir kraštutinių dešiniųjų judėjimus, O. Bakkenas nusprendė, kad norvegai turi išreikšti savo nepasitenkinimą per piniginę ir įtikinti kompaniją atleisti E. Muską.
„Norėdami išgelbėti „Teslą“, turime boikotuoti „Teslą“, – teigia jis, turėdamas omenyje naujų automobilių pirkimą.
Tiesa, jis neatmeta galimybės įsigyti naudotą modelį. „Nes pirkdami naudotus automobilius, mes finansiškai neparemiame kompanijos“, – paaiškina jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!