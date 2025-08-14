Kinijos automobilių gamintojams sunkiai sekasi laikytis pažado: su tiekėjais atsiskaito per vėlai

Kinijos vyriausybės valdomi gamintojai „China FAW Group Co.“ ir „Guangzhou Automobile Group Co.“ (GAC), taip pat Čongčinge įsikūrusi „Seres Group Co.“, įgyvendino 60 dienų sąskaitų apmokėjimo ciklą, pirmadienį pranešė valstybinis transliuotojas CCTV. Teigiama, kad GAC 95 procentus mokėjimų atliko grynaisiais pinigais.
Šios trys bendrovės taps pavyzdžiu kitiems automobilių gamintojams, antradienį savo įraše teigė Kinijos pramonės ir informacinių technologijų ministerija, reguliuojanti automobilių sektorių.
Kinija sugriežtino tai, ką ji vadina nesveika konkurencija automobilių sektoriuje, nes dėl kelerius metus trunkančio kainų karo auga pačių gamintojų neapmokėtos sąskaitos ir ilgėja atsiskaitymo ciklai su tiekėjais. Kai kurie tiekėjai apmokėjimų laukia daugiau nei 100 dienų. Birželio pradžioje 17 gamintojai įsipareigojo sutrumpinti atsiskaitymo terminą iki 60 dienų.
Kiti automobilių gamintojai, įskaitant tokias valstybines įmones kaip „Dongfeng Motor Group Co.“ ir naujus elektromobilių startuolius, tokius kaip „Li Auto Inc.“ bei „Xpeng Inc.“, deda daug pastangų, kad įgyvendintų nustatytą reikalavimą, teigiama CCTV pranešime.
Naujos sutartys turėtų atitikti 60 dienų įsipareigojimą, o neįvykdytos senosios bus palaipsniui išspręstos, cituodamas Kinijos automobilių gamintojų asociacijos (CAAM) pareigūną Xu Haidongą, pranešė CCTV.
Kinija taip pat ėmėsi spręsti galimus finansinius iššūkius, su kuriais automobilių gamintojai susiduria dėl trumpesnių mokėjimo terminų. Birželį Nacionalinė finansų rinkos institucinių investuotojų asociacija (NAFMII) surengė seminarą su tokių įmonių kaip BYD, „Xiaomi Corp.“ ir „Xpeng“ vadovais, siekdama aptarti, kaip patenkinti pramonės lėšų pritraukimo poreikius.
