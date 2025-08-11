Lietuvoje – dar daugiau įkrovimo stotelių: tikisi palengvinti keliones į Latviją ir Lenkiją

Pranešama, kad naujos 320 kW galios stotelės įrengtos šalia pagrindinių šalies kelių. Jos jau veikia „Orlen“ degalinėse Vilniuje (Ukmergės g.), prie Panevėžio aplinkkelio ir Marijampolėje, šalia kelio „Via Baltica“.
„Inbalance grid“ vadovas Simonas Stankus teigia, kad vietos parinktos strategiškai. „Vilniaus stotelė yra patogi vieta greitam sustojimui prieš išvykstant iš miesto ar grįžtant, Panevėžio stotelė skirta keliaujantiems į Šiaulius ar toliau į Latviją, o Marijampolės lokacija – svarbus tranzitinis punktas į Lenkiją ir Vakarų Europą“, – cituojamas S. Stankus.
Pasak jo, kartu su anksčiau Kryžkalnyje atidarytomis stotelėmis, naujosios lokacijos leidžia bendrovei priartėti prie tikslo užtikrinti galimybę keliauti po visą Lietuvą naudojantis vien šio tinklo paslaugomis.
Pranešime spaudai bendrovė taip pat nurodo, kad dalis naujų stotelių pritaikytos aptarnauti elektrinį komercinį transportą. Stotelės Kryžkalnyje ir Marijampolėje įrengtos taip, kad jomis galėtų naudotis elektriniai sunkvežimiai, autobusai bei lengvieji automobiliai su priekabomis.
Pasak S. Stankaus, tai yra dalis strategijos, kuria siekiama paspartinti komercinio transporto elektrifikaciją. Įmonė skelbia, kad per du mėnesius nuo atidarymo stotelės Kryžkalnyje jau aptarnauja reikšmingą A1 autostrados elektromobilių srauto dalį.
