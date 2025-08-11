Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Lietuvoje – dar daugiau įkrovimo stotelių: tikisi palengvinti keliones į Latviją ir Lenkiją

2025-08-11 12:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 12:01

Elektromobilių įkrovimo tinklo operatorė „Inbalance grid“, bendradarbiaudama su „Orlen“ degalinių tinklu, pranešė apie naujų didelės galios (DC) įkrovimo stotelių atidarymą Vilniuje, Panevėžyje ir Marijampolėje. Bendrovės teigimu, plėtra vykdoma atsižvelgiant į augantį greitojo įkrovimo poreikį magistraliniuose keliuose.

Įkrovimo stotelė (nuotr. Organizatorių)

Pranešama, kad naujos 320 kW galios stotelės įrengtos šalia pagrindinių šalies kelių. Jos jau veikia „Orlen“ degalinėse Vilniuje (Ukmergės g.), prie Panevėžio aplinkkelio ir Marijampolėje, šalia kelio „Via Baltica“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.

„Inbalance grid“ vadovas Simonas Stankus teigia, kad vietos parinktos strategiškai. „Vilniaus stotelė yra patogi vieta greitam sustojimui prieš išvykstant iš miesto ar grįžtant, Panevėžio stotelė skirta keliaujantiems į Šiaulius ar toliau į Latviją, o Marijampolės lokacija – svarbus tranzitinis punktas į Lenkiją ir Vakarų Europą“, – cituojamas S. Stankus.

Pasak jo, kartu su anksčiau Kryžkalnyje atidarytomis stotelėmis, naujosios lokacijos leidžia bendrovei priartėti prie tikslo užtikrinti galimybę keliauti po visą Lietuvą naudojantis vien šio tinklo paslaugomis.

Pranešime spaudai bendrovė taip pat nurodo, kad dalis naujų stotelių pritaikytos aptarnauti elektrinį komercinį transportą. Stotelės Kryžkalnyje ir Marijampolėje įrengtos taip, kad jomis galėtų naudotis elektriniai sunkvežimiai, autobusai bei lengvieji automobiliai su priekabomis.

Pasak S. Stankaus, tai yra dalis strategijos, kuria siekiama paspartinti komercinio transporto elektrifikaciją. Įmonė skelbia, kad per du mėnesius nuo atidarymo stotelės Kryžkalnyje jau aptarnauja reikšmingą A1 autostrados elektromobilių srauto dalį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

