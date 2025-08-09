Taivanas užbėgo įvykiams už akių: uždraus kiniškų automobilių importą iš trečiųjų šalių

„Atsižvelgdama į nacionalinio saugumo, transporto priemonių saugos, informacijos saugumo ir pramonės plėtros aspektus, vyriausybė griežtai užkirs kelią kiniškų automobilių patekimui į Taivano rinką įvairiais kanalais“, – rugpjūčio 5 d. paskelbė Taivano Ekonomikos reikalų ministerija.
Pagal galiojančius įstatymus visiškai surinktų automobilių importas iš Kinijos jau yra draudžiamas. Jei automobiliai surenkami Taivane, tačiau juose naudojamos kiniškos dalys, jie turi atitikti vietinės gamybos reikalavimus, kad galėtų būti parduodami šalies rinkoje.
Šis pareiškimas pasirodė po „Mirror Media“ publikacijos, kurioje, remiantis neįvardytais šaltiniais, teigiama, jog BYD bendradarbiauja su „Taikoo Motors Group“ siekdama importuoti Tailande surinktus modelius. Pranešama, kad du automobiliai jau atgabenti į Taivaną sertifikavimui.
BYD pastaruoju metu aktyviai ieško galimybių augti užsienyje, nes Kinijos vidaus rinka persotinta, o tarp šimtų gamintojų vyksta kainų karai. Nei BYD, nei „Taikoo Motors“ „Bloomberg News“ prašymams pakomentuoti neatsakė.
Pekino ir Taipėjaus santykiai jau ilgą laiką įtempti. Kinija grasina panaudoti jėgą perimant salos valdymą, kurią laiko savo teritorija. Dabartinė Taivano valdanti Demokratinė progresyvioji partija siekia diversifikuoti prekybos ryšius, baimindamasi, kad Pekinas gali pasitelkti ekonominius svertus politiniam spaudimui didinti.
Šių metų pradžioje Taivanas įvedė antidempingo muitus kai kurioms kiniškoms prekėms, įskaitant plieno gaminius ir alų, nurodydamas, kad jos „daro didelę žalą vietos pramonei“.
Dėl saugumo priežasčių panašūs apribojimai taikomi ir kiniškiems produktams bei komponentams, naudojamiems kritinėje infrastruktūroje, pavyzdžiui, kariniuose dronuose.
Kiniškų prekių importo klausimas viešai keliamas ir Taivanui derantis dėl muitų su JAV. Vašingtonas ne kartą įspėjo prekybos partnerius dėl kiniškų prekių reeksporto į JAV, apeinant muitus.
Taivano prezidentas Lai Ching-te pareiškė, kad jo vyriausybė uždarys reeksporto spragas „pigioms prekėms“ ir kartu išspręs problemą, dėl kurios JAV reiškia susirūpinimą jau ne vienerius metus.
