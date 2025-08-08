Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

„Tesla“ bėdos Europoje tęsiasi: pardavimai smunka visose pagrindinėse rinkose

2025-08-08 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 15:05

Tesla Model Y (nuotr. gamintojo)

Nors Europos elektromobilių rinka ir toliau auga, amerikiečių gamintoja „Tesla“ čia susiduria su nemenkais iššūkiais. Liepos mėnesį bendrovės pardavimai kai kuriose šalyse sumažėjo drastiškai. Švedijoje pardavimai krito net 86 proc., iki vos 163 registruotų automobilių. Belgijoje ir Jungtinėje Karalystėje kritimas siekė apie 60 proc.

0

Britų automobilių pramonės asociacijos (Society of Motor Manufacturers and Traders) duomenimis, liepą Jungtinėje Karalystėje buvo užregistruoti tik 987 nauji „Tesla“ automobiliai – perpus mažiau nei prieš metus, kai šis skaičius siekė 2 462.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.

Paradoksalu, tačiau bendra elektromobilių paklausa regione auga. Liepą Europos gyventojai įsigijo 16 proc. daugiau elektrinių transporto priemonių nei per tą patį laikotarpį pernai.

Vis dėlto šio augimo naudos vaisius skina ne „Tesla“, o Kinijos gamintojai – pirmiausia BYD. Vien Jungtinėje Karalystėje BYD liepą užregistravo 3 184 automobilius – daugiau nei keturis kartus daugiau nei prieš metus.

Analitikai šį „Tesla“ nuosmukį aiškina keliais veiksniais: augančia konkurencija, ypač iš Kinijos, taip pat dalies pirkėjų nusiteikimu prieš Eloną Muską, kurio politinis aktyvumas kai kuriems vartotojams kelia atmetimo reakciją.

Prie kritimo prisidėjo ir vartotojų neapibrėžtumas dėl Jungtinės Karalystės vyriausybės elektromobilių subsidijų programos. Iki šiol neaišku, kuriems modeliams bus taikoma parama, o tai lėtina sprendimus pirkti, ypač tarp tų, kurie planavo įsigyti brangesnius modelius, tokius kaip „Tesla Model Y“.

Europoje „Tesla“ automobilių paklausa taip pat sumažėjo Danijoje (-52 proc.), Prancūzijoje (-27 proc.), Nyderlanduose (-62 proc), Italijoje (-5 proc.) ir Portugalijoje (-49 proc.)

Kita vertus, Norvegijoje (+83 proc.) ir Ispanijoje (+27 proc.) pardavimai išaugo. 

