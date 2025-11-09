Dubajaus klubas domisi NBA patirties turinčiu puolėju

Chema de Lucasas skelbia, kad Eurolygos naujokų akiratyje yra 28 metų 198 cm ūgio Mattas Ryanas, kuris iki šiol rungtyniavo Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir G lygoje.
M.Ryanas yra žaidęs Bostono „Celtics“, Los Andželo „Lakers“, Minesotos „Timberwolves“, Naujojo Orleano „Pelicans“ ir Niujorko „Knicks“ gretose.
Puolėjas NBA sužaidė 83 mačus, aikštelėje praleisdavo po 9 minutes, įmesdavo 3,7 taško ir atkovodavo 0,9 atšokusio kamuilio.
