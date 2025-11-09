 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Dubajaus klubas domisi NBA patirties turinčiu puolėju

2025-11-09 15:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 15:05

Dubajaus „Dubai“ komanda ieško papildymo puolėjų grandyje.

M.Ryanas gali keltis į Europą (Scanpix nuotr.)

Dubajaus „Dubai“ komanda ieško papildymo puolėjų grandyje.

0

Chema de Lucasas skelbia, kad Eurolygos naujokų akiratyje yra 28 metų 198 cm ūgio Mattas Ryanas, kuris iki šiol rungtyniavo Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir G lygoje.

M.Ryanas yra žaidęs Bostono „Celtics“, Los Andželo „Lakers“, Minesotos „Timberwolves“, Naujojo Orleano „Pelicans“ ir Niujorko „Knicks“ gretose.

Puolėjas NBA sužaidė 83 mačus, aikštelėje praleisdavo po 9 minutes, įmesdavo 3,7 taško ir atkovodavo 0,9 atšokusio kamuilio.

