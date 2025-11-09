Baskų taikiklyje – „Bayern“ centras

Chema de Lucasas skelbia, kad 26 metų 208 cm ūgio Davidas McCormackas domina Vitorijos „Baskonia“ klubą.
D.McCormackas šiame sezone Eurolygoje per 12 minučių įmeta 3,7 taško, atkovoja 2,2 kamuolio ir renka 1,7 naudingumo balo.
Baskams dar vieno „penkto numerio“ reikia po to, kai sutartis buvo nutraukta su Luka Šamaničiumi.
