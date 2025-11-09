 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Baskų taikiklyje – „Bayern“ centras

2025-11-09 15:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 15:00

Miuncheno „Bayern“ komandoje žaidžiantis centras gali keltis į kitą Eurolygos ekipą.

D.McCormackas gali keltis į Vitoriją (Scanpix nuotr.)

Miuncheno „Bayern" komandoje žaidžiantis centras gali keltis į kitą Eurolygos ekipą.

0

Chema de Lucasas skelbia, kad 26 metų 208 cm ūgio Davidas McCormackas domina Vitorijos „Baskonia“ klubą.

D.McCormackas šiame sezone Eurolygoje per 12 minučių įmeta 3,7 taško, atkovoja 2,2 kamuolio ir renka 1,7 naudingumo balo.

Baskams dar vieno „penkto numerio“ reikia po to, kai sutartis buvo nutraukta su Luka Šamaničiumi.

