Autonominiai taksi atkeliauja į Europą: paskelbė, kurioje šalyje bus galima išbandyti pirmiausia

Tai pasikeis 2026-aisiais, kai autonominiai taksi pradės veikti Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Tačiau juos atveš ne „Uber“ ar „Google“, o Kinijos technologijų milžinės „Baidu“ sukurta sistema ir JAV pavėžėjimo paslaugų bendrovė „Lyft“.
Nors anksčiau sklandė tik įvairiausi gandai, tačiau dabar „Lyft“ ir „Baidu“ oficialiai patvirtino – nuo kitų metų jų autonominiai automobiliai bus pradėti naudoti Europos gatvėse.
Tai bus „Apollo Go RT6“ – visiškai autonominis elektrinis automobilis, kuriuo jau dabar Kinijoje atlikta daugiau nei 7 milijonai kelionių, nuvažiuota daugiau nei 32 milijonai kilometrų.
„Partnerystė su „Baidu“ leis mums pasiūlyti Europos gyventojams visas autonominių transporto priemonių naudas – saugumą, patikimumą ir privatumą. Nors nemanome, kad tai reiškia visišką atsisakymą vairuotojų, abu modeliai gali koegzistuoti“, – teigė „Lyft“ generalinis direktorius Davidas Risheris.
„Baidu“ sukurtas modelis RT6 buvo kurtas kaip autonominis nuo pat pirmos dienos. Jis turi net 40 jutiklių, tarp jų – 5 lidarus, ir pasiekia autonomijos 4 lygį (pagal SAE klasifikaciją).
Automobilio gamyba patikėta „JMC“ bendrovei, kurios 32 proc. akcijų priklauso „Ford“. RT6 forma primena SUV ir vienatūrio kombinaciją, o kaina – netikėtai žema: vos apie 603 tūkst. eurų.
Jame gali būti visiškai atsisakyta vairo, o keturi keleiviai vežami daugiau nei 4,7 metro ilgio salone. Elektros variklis montuojamas priekyje (110 kW), energiją tiekia LFP tipo baterija, kurią galima greitai pakeisti specialiose stotelėse.
Autonominiai automobiliai jau veikia ir Vokietijoje, tačiau ribotu režimu. „Deutsche Bahn“ projektas „Kira“ tam pasitelkė šešis pirmos kartos „Nio ES8“ elektromobilius, aprūpintus „Mobileye“ (priklausančios „Intel“) autonominio vairavimo sistema.
Šie modeliai turi net devynis lidarus, trylika kamerų ir šešis radarus – kai kurie įtaisyti ant specialios stogo konstrukcijos. Įranga veikia nepriklausomai – jei viena sistema sutriktų, kita perima jos funkciją.
Per artimiausius keletą metų „Lyft“ ir „Baidu“ planuoja išplėsti veiklą į daugiau Europos šalių – į gatves išriedės tūkstančiai autonominių taksi automobilių. Tai reikšmingas žingsnis ne tik technologijų plėtros, bet ir viešojo transporto bei miestų mobilumo transformacijos link.
