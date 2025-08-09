Kiniškas elektromobilis keičia fizikos dėsnius: tikina esąs tvirtesnis už sunkvežimį

Šiemet „Li Auto“ švenčia dešimtmetį, o praėjusiais metais bendrovė pirmą kartą per savo istoriją pardavė daugiau nei pusę milijono automobilių. Vis dėlto, bendrovė yra kaltinama, jog didelę dalį pardavimų sudaro fiktyvios registracijos, atliekamos per draudimo bendroves. Dėl to kyla abejonių dėl realios automobilių paklausos.
Kalbant apie flagmaną „Mega“, praėjusiais metais parduota 10 798 vnt., kas Kinijos mastais nėra didelis skaičius. „Mega“ yra pirmasis grynai elektrinis bendrovės modelis.
Anksčiau gaminti automobiliai sulaukė gerokai mažesnio klientų susidomėjimo, tad siekdami pritraukti pirkėjus „Li Auto“ iš anksto pabrėžia nepralenkiamą pasyvųjį saugumą.
Reklamuodama „Mega“, bendrovė atliko susidūrimo su sunkvežimiu testą. Vaizdo įraše matyti, kaip sunkvežimis, sveriantis tris kartus daugiau nei elektromobilis, po susidūrimo vos pajudina „Mega“, o pats apvirsta. Tuo tarpu „Mega“ priekinis stiklas tik įskyla, o priekinė dalis – įdumba. Tai pateikiama kaip įrodymas, kad „Mega“ konstrukcija yra itin saugi.
Vis dėlto, atidžiau išnagrinėjus vaizdo įrašą, pastebima keistų detalių. Nors aštuonių tonų sunkvežimis „Chenglong“ po susidūrimo pakyla į orą, 2 580–2 610 kg sveriančio „Mega“ priekiniai ratai net neįlinksta.
Palyginimui, klasikiniai „Euro NCAP“ testai, kuriuose automobilis susiduria su nejudančia kliūtimi, sukelia kur kas didesnę žalą. Teigiama, kad sunkvežimis važiavo 40 km/val, o elektromobilis – 60 km/val. greičiu.
„Li Auto“ taip pat giriasi, kad po smūgio nebuvo deformuoti priekiniai statramsčiai, automatiškai atšokusios durų rankenėlės leido lengvai atidaryti duris, o smūgio metu aktyvavosi visos devynios oro pagalvės ir avarinio iškvietimo sistema.
Tačiau toks testas sulaukė kritikos. Sunkvežimį gaminančios bendrovės „Dongfeng“ atstovai teigia, kad jų atlikta analizė parodė visiškai kitokius rezultatus, ir kalba apie apgavystę.
Nors „Li Auto“ atstovai laikosi savo ir tvirtina, kad testas buvo atliktas Kinijos valstybinio tyrimų instituto CAERI bazėje, todėl yra visiškai teisėtas. Be to, institutas šiuos duomenis patvirtina, tačiau abejonės išlieka.
Natūralu, kad greičių skirtumas turėtų būti didesnis, jog 2,5 tonos sveriančio automobilio susidūrimas su aštuonių tonų sunkvežimiu padėtų užfiksuoti tokius rezultatus. Ir net tokiu atveju sunkvežimis neturėtų patirti tokios didelės žalos.
