Atliko tyrimą: patikrino susidomėjimą naudotais kiniškais automobiliais

Ieškantys naudoto kiniško automobilio šiuo metu gali rasti itin daug palankių pasiūlymų. Tyrimo duomenimis, kiniškų automobilių kainos yra pastebimai mažesnės už rinkos vidurkį. Pavyzdžiui, vidutinė naudoto „MG4“ kaina siekia apie 24 900 eurų, o „Ora Funky Cat“ – 25 900 eurų. Palyginimui, vidutinė visų naudotų automobilių kaina Vokietijos rinkoje birželį siekė 27 753 eurus.
Nors kiniškų automobilių skelbimų skaičius nuo 2022 metų išaugo beveik trigubai, jų dalis bendroje rinkoje išlieka nedidelė – apie 6 200 skelbimų sudaro mažiau nei vieną procentą visos pasiūlos.
Dominuoja MG, o kitų markių ateitis – neaiški
Didžiausią kiniškų naudotų automobilių pasiūlos dalį (daugiau nei pusę) sudaro MG markės modeliai. Kinijos koncernui SAIC priklausantis prekės ženklas per trejus metus savo pasiūlą padidino dešimteriopai. Kiti gamintojai, tokie kaip „Polestar“, DFSK ar „Maxus“, atsilieka ženkliai.
Pastebima, kad kiniškų markių rinka yra labai nepastovi. Tokie prekių ženklai kaip „Xpeng“, „Nio“ ar „Leapmotor“ antrinėje rinkoje pasirodo tik epizodiškai, o kiti, kaip „Seres“ ar „Wey“, rinkoje pasirodo ir vėl greitai išnyksta.
Elektromobilių gausa ir pirkėjų dvejonės
Vienas ryškiausių kiniškų automobilių skelbimų bruožas – didelė elektromobilių dalis. Beveik 50 proc. naudotų kiniškų modelių yra varomi elektra, kai bendroje naudotų automobilių rinkoje šis rodiklis siekia vos 7 proc.
Tyrimas atskleidė paradoksalią situaciją: nepaisant žemų kainų, kiniški automobiliai parduodami gerokai ilgiau. Vidutinė jų pardavimo trukmė siekia 127 dienas, kai vidurkis rinkoje yra pastebimai trumpesnis. Tai rodo pirkėjų atsargumą.
Tačiau tuo pat metu susidomėjimas šiais modeliais yra itin didelis. Tokie automobiliai kaip „MG4“, „MG5“, „Ora Funky Cat“ ar „Polestar 2“ sulaukia iki devynių kartų daugiau užklausų nei vidutinis elektromobilis „AutoScout24“ portale.
Pasak „AutoScout24“ analitikų, šis atotrūkis tarp didelio susidomėjimo ir lėto pardavimo rodo pirkėjų neužtikrintumą. Tarp galimų priežasčių įvardijamas menkas markių žinomumas, nepakankamai išvystyta servisų infrastruktūra ir abejonės dėl automobilių ilgaamžiškumo.
Didelis nuvertėjimas – problema naujų automobilių pardavėjams
Lėtai parduodami ir pigūs naudoti automobiliai reiškia didelį nuvertėjimą, o tai yra neigiamas signalas naujų automobilių rinkai. Didelis vertės praradimas atgraso potencialius pirkėjus.
Pavyzdžiui, „MG5“ per vienerius metus prarado apie 20 proc. savo vertės, o „MG4“ ir „BYD Atto 3“ nuvertėjo 13–17 proc. Nors nuvertėjimas būdingas daugeliui elektromobilių, kiniškų markių atveju jis yra ypač ryškus.
